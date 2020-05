SISTE FARVEL: Keith H. Burgess vid kisten til sin mor, Dalma Holloway Torres, som døde av Covid-19. Hans sønn Keith Jr (til venstre) sørger over sin bestemor.

Her tar de siste farvel med Dalma (73) – over 100.000 coronadøde i USA

NEW YORK (VG) I New York har begravelsesbyråene så mye å gjøre at de må si nei til familier som vil begrave sine kjære.

I et begravelsesbyrå i Harlem har ni mennesker samlet seg for å ta et siste farvel med moren, bestemoren og oldemoren sin.

Stolene de sitter på er plassert med anbefalt avstand, alle har på seg munnbind og latekshansker, og maksimalt ti personer har lov til å delta på seremonien. Stille gråt høres i det lille rommet der den åpne kisten står inntil veggen.

Dalma Holloway Torres (73) er en av over 100.000 mennesker i USA som har dødd av covid-19.

Torres, som hadde diabetes, ble innlagt på Nassau University Medical Center 6. april med altfor høyt blodsukker. Helsen ble dårligere, og hun havnet i respirator. 13. april testet hun positivt for covid-19.

DØDE: Dalma Holloway Torres (73) døde av covid-19 den 21. april. Foto: Privat

Ble deprimert

– Vi trodde det var et rutinemessig besøk, hun hadde ingen symptomer på covid-19 da hun kom inn. Jeg tror hun fikk viruset på sykehuset, sier sønnen Keith H. Burgess (53) til VG.

Broren hans Kenneth Williams (44) er enig:

– Ja, jeg vet ikke hvor hun ellers skulle fått det.

Williams forteller at corona-pandemien gjorde moren deres deprimert, noe som gjorde at hun ikke tok medisinene sine slik hun skulle, noe hun vanligvis var nøye med.

– Jeg ba henne om å slutte å se på CNN med dødstallet på skjermen til enhver tid og heller se på de vanlige TV-seriene.

21. april, åtte dager etter at hun testet positivt for covid-19, døde Torres på sykehuset.

– Det var virkelig trist at vi, min bror og søster, ikke fikk sitte ved sengen hennes da hun døde, sier Keith.

CORONA-BEGRAVELSE: De fleste hadde på seg både munnbind og latekshansker under begravelsesseremonien. Foto: Thomas Nilsson / VG

Ringte desperat rundt

Etter dødsfallet opplevde familien det samme som tusenvis av andre familier i New York: De fikk problemer med å finne et begravelsesbyrå som hadde kapasitet til å hjelpe dem.

Keith ringte desperat rundt til begravelsesbyråene i Uniondale-området på Long Island, der familien bor. Men på grunn av alle dødsfallene knyttet til covid-19 var det vanskelig å få tak i noen som kunne begrave moren innen rimelig tid.

– Jeg henvendte meg til flere begravelsesbyråer i området vårt, men alle var fullbooket til juni. Vi hadde ikke tenkt at moren vår skulle ligge på sykehusets likhus i to måneder.

– Jeg prøvde å ringe Brooklyn, de nordlige delene av New York og Pennsylvania, men så fant jeg endelig et i Harlem som kunne hjelpe oss.

Det var Alphonso Brown (63) i begravelsesbyrået A.E. Brown Funeral Home som tok på seg oppdraget til tross for at han var fullbooket.

– I løpet av den siste måneden har jeg hatt over 70 begravelser, det samme antallet jeg pleier å ha i løpet av seks måneder, forteller han til VG.

FULLBOOKET: Begravelsesagent Alphonso Brown på A.E. Brown Funeral Home har hatt hendene fulle den siste tiden. Foto: Thomas Nilsson, VG

– Måtte si nei

Brown er tredjegenerasjons begravelsesagent og forteller at dette er det verste han har opplevd.

– Da det var på det verste, måtte jeg si nei til ti familier om dagen.

– Dødstallene har gått noe ned i New York nå, men det er fremdeles et etterslep med døde som vi må ta hånd om.

Dalma Holloway Torres vokste opp i Hemsted på Long island like utenfor New York. Hun jobbet først på posten og deretter i 28 år som bussjåfør, før hun gikk av med pensjon i 2014.

Familien hennes husker henne som en som kunne fortelle gode vitser og elsket å danse. Hun laget den beste friterte kyllingen og elsket å dra til kasinoene i Atlantic City, Yonkers og Queens, der hun spilte på spilleautomat.

Etter begravelsesseremonien tar familien farvel hverandre ute på gaten, lettet over at seremonien endelig er ferdig.

Inne i begravelsesbyrået lukker Alphonso lokket på kisten og venter på at den skal fraktes til krematoriet.

Bak et skjermbrett ligger flere kister med døde som venter på at familiene deres skal komme og si farvel.

De siste dagene har antallet døde per døgn vært under 100 for første gang siden slutte av mars.

Siden slutten av mars har over 29.000 mennesker dødd som følge av corona New York. I hele USA er tallet på antallet døde av viruset oppe i over 100.000 mennesker.

– Presidenten har gjort en forferdelig jobb

Kenneth Williams forteller til VG at han synes situasjonen er forferdelig.

– Det er galskap, og de fortsetter å snakke om testing. Men da bør alle bli testet. Du kan jo være symptomfri, du vet ikke hvem som går rundt med det, det er en usynlig sykdom. Presidenten vår har gjort en forferdelig dårlig jobb, og vil ikke ta ansvar for noe, sier Williams.

Broren Keith H. Burgess er heller ikke imponert over regjeringens håndtering av pandemien.

– Jeg er veldig irritert og veldig trist over myndighetens respons. De tar ikke noe ansvar. Nesten 100.000 har dødd på grunn av det. Og vi skal liksom være den mektigste nasjonen i verden, sier han.

Burgess håper at om folk holder to meters avstand og holder seg mest mulig hjemme vil viruset spre seg i mindre grad.

– Slik at vi forhåpentligvis kan gå tilbake til en form for normalsituasjon. Ting vil aldri bli normalt igjen, men tilbake til noe som ligner på normalt.

President Donald Trump har tidligere uttalt at dersom mellom 100.000 og 200.000 amerikanere dør av coronaviruset, har myndighetene gjort en «veldig god jobb».

I april offentliggjorde han en trestegsplan for hvordan det amerikanske samfunnet gradvis skal gjenåpnes.

