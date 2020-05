Protestene sprer seg i USA: Minst syv skutt under nye opptøyer

Etter opptøyene i Minneapolis sprer protester seg nå til flere byer i USA. Politiet opplyser at minst sju personer skal være skutt under demonstrasjoner i Louisville.

For flere steder i USA pågår det nå demonstrasjoner og opptøyer der folk roper på rettferdighet etter at sivile personer er drept av politi. Både i Los Angeles og Denver er det meldt om protester. I Minneapolis er det tredje natt på rad at demonstrasjoner går løs på bygninger, butikker og biler.

I Louisville roper demonstranter på rettferdighet etter at Breonna Taylor ble skutt og drept under en politiaksjon i mars.

Nyhetsbyrået AP skriver at lokalt politi bekrefter i en uttalelse at min syv personer er skutt og en av dem er kritisk såret i forbindelse med opptøyer tidlig fredag morgen etter drapet på den akuttmedisinske teknikeren Breonna Taylor i Louisville i Kentucky.

En talskvinne for politiet sier til Wave 3 News at det er uklart hvem som har skutt hvem, men at flere pågripelser er gjort i saken.

Flere hundre demonstranter samlet seg sentralt i Louisville i flere timer natt til fredag for å demonstrere etter at politifolk drepte Taylor i oppgangen utenfor sitt eget hjem den 13. mars. Saken fikk nylig nasjonal oppmerksomhet etter at aktivisten Shaun King tvitret om den.

Taylor ble ifølge flere medier skutt åtte ganger av politiet, som gjennomførte en narkorazzia mot leiligheten hennes. Kjæresten hennes, Kenneth Taylor, har erkjent at han skjøt en gang mot politifolkene fordi han trodde det var et innbrudd.

Ifølge Courier Journal skal flere skudd under demonstrasjonene ha blitt avfyrt i sentrale strøk av Louisville etter at protester samlet hundrevis i gatene natt til fredag.

Jesse Halladay, en talsmann for Louisville Metro Police Department, bekreftet at det var avfyrt skudd rundt halv tolv torsdag kveld lokal tid.

– Nå ser vi store skadeverk på kjøretøy, bygninger, overgrep på offiserer med flasker som blir kastet, sier Halladay til avisen.

Hun forteller om en aktiv og pågående situasjon.

Det er meldt om observasjoner av en person som skal ha blitt fraktet bort på en båre og plassert i en ambulanse. Før flere skuddsalver ble avfyrt, skal demonstrantene også ha forsøkt å velte et pansret kjøretøy og knust bilrutene og skjært opp dekkene.

USA Today skriver at politidokumenter viser at verken han eller Taylor var målet for politiets razzia. Isteden skal det ha vært mistanke om at en tredjeperson gjemte narkotika i leiligheten deres. I et søksmål mot politiet i kjølvannet av drapet hevdes det at de ikke fant noe narkotika.

Lousville-borgermester Greg Fischer tvitret like etter midnatt en video fra Taylors familie der de ber demonstrantene om å gå hjem. De takker for støtten og ber dem fortsette å kjempe, men ber dem gjøre det på en fredelig måte.

