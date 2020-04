DOBBELT OPP: CDC-sjef Robert Redfield på en pressekonferanse i Det hvite hus 17. april. Foto: ALEX WONG / GETTY IMAGES /AFP

Amerikansk helsetopp: Virusangrepet til vinteren kan bli tøffere

Sjefen for USAs føderale folkehelseinstitutt Robert Redfield, sier i et intervju at det er en mulighet for at virusangrepet kommende vinter vil bli tøffere enn utbruddet denne vinteren i USA.

For mindre enn 10 minutter siden

Redfield uttaler dette til Washington Post tirsdag. Han er øverste sjef for CDC (Centers for Disease Control and Prevention) som er USAs ledende nasjonale folkehelseorgan underlagt Helsedepartementet.

– Vi kommer til å ha influensaepidemien og coronavirusepidemien samtidig, sier Redfield og påpeker at dette vil gi helsevesenet dobbel belastning.

Ifølge CDC døde 34.200 amerikanere av influensa i fjor og de anslår at 35,5 millioner ble syke. Tall fra Johns Hopkins universitetssykehus onsdag viser at USA så langt har over 825.000 bekreftet smittede og drøyt 45.000 døde av covid-19.

Å ha covid-19-smitte i omløp samtidig som sesonginfluensa fra kommende høst, kan overbelaste helsevesenet.

– Det er mulig at virusangrepet i USA neste vinter vil bli enda tøffere enn det vi nettopp opplevde, sier CDC-sjefen.

Han peker på at ved svineinfluensa-pandemien i 2009 ble den andre bølgen mye verre enn den første.

Koordinator for coronavirus-ekspertpanelet i Det hvite hus, doktor Deborah Birx, ble på pressekonferansen tirsdag spurt om Redfields utsagn og hvordan kombinasjonen av de to virusepidemiene kunne påvirke gjenåpningen av USA.

– Vi er veldig tydelige i retningslinjene på at vi mener vi kan overvåke samfunn på lokalnivå gjennom å bruke den influensalignende sykdommen, sa Birx ifølge CNN.

På spørsmål om hun tror den andre bølgen kan bli verre, sier hun:

– Jeg vet ikke om den vil bli verre. Jeg mener denne har vært ganske ille. Når man ser hva som skjedde i New York, det var veldig ille. Jeg mener at vi vil fange opp tidlige faresignaler fra overvåkningen vi gjennomfører i sårbare befolkningsgrupper. Vi kommer til å videreføre den overvåkningen fra nå og hele veien gjennom for å kunne plukke opp et tidlig varsel.

les også Slik har Sør-Korea bremset viruset

les også Færre har dødd av coronaviruset enn fryktet

Redfield mener også at det er nødvendig med en forebyggende kampanje for å formidle viktigheten av å vaksinere seg mot influensa for å redusere sykehusinnleggelser relatert til sesonginfluensa.

CDC-sjefen oppfordrer til fortsatt smittevernstiltak som håndvask og sosial distansering, samt at man trapper opp jobben med å spore smitten.

I intervjuet med Washington Post blir han spurt hva han mener om demonstrasjonene for å få gjenåpnet delstater tidligere.

– Det hjelper ikke, svarer han da.

Trump gikk onsdag hardt ut på Twitter mot utspillet til Redfield.

– CDC-direktøren ble helt feilsitert av «fake news»-CNN, skriver presidenten.

Han referer til en CNN-sak hvor kanalen siterer Washington post-intervjuet.

Norske forhold

Øyvind Næss, lege og førsteamanuensis i epidemiologi ved Universitetet i Oslo, forteller at det ikke er noe kontroversielt i å spå en ny bølge coronaepidemi.

– Utfordringen er timingen, Man vet ikke når den kommer. Det vi vet er at disse sesonginfluensaene opptrer regelmessig i vinterhalvåret på den nordlige halvkule. Men om disse tiltakene over hele verden vedvarer, vet ikke hvordan det påvirker sesonginfluensaen, sier Næss til VG.

Han påpeker at det er store forskjeller mellom skandinaviske land og mellom europeiske land, og at det kan være ulike nasjonale forutsetninger for når neste bølge vil ramme.

EPIDEMIOLOG: Øyvind Næss holder blant annet forskerkurs i avansert epidemiologi. Foto: UiO

– Det er veldig avhengig av om vi klarer å holde tiltakene oppe og eventuelt når det kommer vaksine eller effektiv behandling. Det avhenger også av mulig immunitet i befolkningen, men det er ikke utenkelig at smittetrykket i samfunnet holdes nede over lang tid, sier Næss.

At CDC-sjefen spår en ny bølge i vinter, mener han er naturlig:

– Det er riktig at det er høyere dødelighet blant de mest sårbare i vinterhalvåret. Så ifølge den tankegangen og om sesonginfluensaen kommer slik den har pleid å gjøre, vil det kanskje komme på toppen av ny bølge coronasmitte, sier han.

I FHIs rapport «Kunnskap, situasjon, prognose, risiko og respons i Norge etter uke 16», datert 21. april, står det:

«Den første bølgen av epidemien er på kraftig retur med et effektivt reproduksjonstall på rundt 0,70. På grunnlag av overvåkningsresultater og modellering antar vi at om lag 1 % av befolkningen har vært smittet, at det nå er om lag 3500 smittede i samfunnet og at så mange som fire av fem kanskje aldri blir diagnostisert. Det virkelige mørketallet er foreløpig ukjent.»

– En balansekunst

Kristin Greve-Isdahl Mohn er førsteamanuensis ved influensasenteret på Universitetet i Bergen. Hun mener regjeringen og helsemyndighetene har håndtert pandemien godt i Norge til nå, men understreker at det vil være utfordrende i lang tid fremover.

– Regjeringen blir nødt til å slippe ytterligere opp i tiltakene fremover, så blir det en balansekunst å håndtere de ulike tiltakene alt etter hvilken grad smitten sprer seg, sier hun.

Mohn tror Norge er godt rustet for en bølge nummer to.

– I mangel på medisiner og vaksine er testing og overvåkning de eneste tiltakene vi har for å styre videre smitteverntiltak. Om vi er flinke til å teste fremover kan man rekke å sette inn effektive tiltak for å bremse smitten, avslutter Mohn.

Publisert: 22.04.20 kl. 22:18

Les også

Mer om Coronaviruset USA Norge

Fra andre aviser