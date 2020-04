FORBEREDER SEG: Sykepleiere får trening av Verdens helseorganisasjon på et sykehus i Sanaa denne uken. Foto: Khaled Abdullah / Reuters

Isolerte Jemen: Våpenhvile, smittefrykt og konspirasjoner

SANAA/BEIRUT (VG) Det første smittetilfellet har nådd krigsherjede Jemen, og Saudi-Arabia oppgir pandemien som årsak for en ny våpenhvile. Frykt og konspirasjoner sprer seg om hverandre.

Shuaib Almosawa

Amund Bakke Foss

Nå nettopp

– Viruset er så farlig at det tvinger verdens stormakter i kne, med det er Guds rettferdighet, sier den 30 år gamle økonomen Ashwaq al-Hamdani til VG, da vi møtes i Jemens hovedstad Sanaa.

Hun er oppgitt, sier hun, fordi mens «dødelige sykdommer har tatt livet av hundre tusener av uskyldige mennesker før, har det ikke fått i nærheten av like mye oppmerksomhet».

– Ingen brydde seg da, fordi det ikke var de rike eller mektige politikere som ble rammet. Nå er verdens politikere besatt av coronaviruset, mens krigsviruset her, for eksempel, har drept så mange og fått så lite oppmerksomhet.

LITEN BESKYTTELSE: En kokk med maske som beskyttelse selger mat i Sanaas gamleby denne uken. Foto: MOHAMMED HUWAIS / AFP

Over 100.000 drept – nå ankommer viruset

Den utpinte byen Sanaa, Jemens hovedstad, ble tatt over av Houti-opprørerne i 2014, og året etter bestemte en koalisjon ledet av det styrtrike nabolandet Saudi-Arabia for å forsøkte å bekjempe Houtiene med en brutalt bombekampanje.

Siden har de to sidene ligget i en svært dødelig stillingskrig, som nå har vart i fem år.

Over 100.000 mennesker er antatt drept. Over fire millioner mennesker er på flukt inne i landet. 20 millioner er rammet av sult, og 14 millioner av dem trenger ifølge FN umiddelbar humanitærhjelp.

Jemens befolkning lever nå i en av verdens verste humanitære katastrofer.

Og nå, denne uken, kom det første bekreftede tilfelle av coronasmitte hit.

Samtidig reiste VG rundt i Sanaa for å snakke med befolkningen om den potensielle dobbeltkatastrofen landet nå kan ende i.

FRYKT: Et barn får temperaturen sjekket ved et supermarked i Sanaa, etter at det første coronatilfellet i Jemen ble kjent denne uken. Foto: YAHYA ARHAB / EPA

Våpenhvile grunnet corona?

Jemen har i praksis vært i isolert fra verdenssamfunnet i mange år, som følge av krigen i landet.

Mens coronaviruset har spredd seg gjennom verden i rasende fart gjennom februar, mars og april, har både Houthi-myndighetene som styrer hovedstaden Sanaa, og myndighetene som kontrollerer den sørlige delen av landet, gjort alt de kan for å hindre at viruset kommer seg inn i Jemen.

De to fungerende flyplassene sør i landet og andre landoverganger er stengt. Det samme er skoler og universiteter. Større arrangementer er avlyst og informasjonskampanjer om hvordan innbyggere skal beskytte seg mot viruset spres i mediene.

Denne uken ble det også klart at partene i konflikten skal ha blitt enige om å legge ned våpnene for å unngå et mulig utbrudd av viruset. Partene følger dermed en oppfordring fra FN om å stanse kamphandlinger for å bedre kunne håndtere pandemien. Hvor lenge våpenhvilen holder, er det umulig å vite.

«Mangel på kritisk bevissthet»

Selv om nyheter om coronaviruset er på alles lepper i Jemen, har panikken som har rammet en majoritet av verdens land, ennå ikke slått til for fullt i Jemen.

Til tross for at nesten alle i Jemen på en eller annen måte har mottatt advarsler og råd, er det likevel få som tar trusselen på alvor:

Familier flokker til matmarkedene som før, offentlig transport fungerer som før. Bryllup har blitt forbudt å holde i offentlige festsaler, men holdes likevel i private.

Dette gjør Ahmad al-Jawfi bekymret.

Han er professor i mikrobiologi ved universitetet i Sanaa og advarer mot risikoen ved ikke å ta smittefaren på alvor.

Han er særlig bekymret over store sosiale sammenkomster og markedene som selger khat, de mildt narkotiske bladene en stor del av Jemens innbyggere tygger daglig.

– Det er en stor mangel på kritisk bevissthet rundt faren ved viruset i Jemen nå, og derfor frykter jeg et større utbrudd, sier han til VG.

Al-Jawfi frykter at en full stengning av samfunnet, der khat-markedene, matmarkeder og folk holder seg inne, ikke vil skje før smitten sprer seg i landet, men da mener han at det vil være for sent.

STENGT: Khat-markedet i Sanaa er stengt som følge av viruset, men selgerne vil fortsette salget. Foto: YAHYA ARHAB / EPA

Konspirasjoner på khat-markedet

En av khat-selgere i Sanaa, Mohammed Eyeish (22), sier til VG at han vil finne en måte å selge sine varer på, selv om myndighetene stenger markedene.

– Det er mitt eneste inntektsgrunnlag, og det samme gjelder så mange andre, sier han.

– Men hvordan skal du beskytte deg hvis smitten kommer hit?

– Hvis det blir så ille, vil jeg likevel fortsette min jobb. Det er ikke noe jeg kan gjøre, vi er alle i dette sammen, og Gud beskytter oss, sier han.

Det samme sier en annen khat-selger, Mahdi al-Aswad, som deretter referer til konspirasjonsteorier som nå sprer seg i Jemen:

Han mener at corona-smitten er en slags Guds straff mot landene som har ført krig mot Jemens sivilbefolkning de siste årene.

– Se på hvem smitten i hovedsak har påvirket, sier han og refererer til Gulf-landene som de siste årene har vært krig mot Houti-opprørerne i Jemen.

Ifølge New York Times er over 100 medlemmer av kongefamilien smittet av viruset.

– De har ødelagt oss og Gud har sendt dem corona som straff, sier han.

FULLT: Bevisstheten rundt faren for smittespredning er lav i Jemens hovedstad. Bildet, fra markedet i Sanaas gamleby er tatt den 8. april. Foto: YAHYA ARHAB / EPA

– Utbrudd vil være katastrofalt

Mens flere av Jemens innbyggere tyr til konspirasjoner, er Nayef al-Haidari, biologilærer ved universitetet i Sanaa, svært bekymret over utviklingen.

– Et utbrudd her vil være katastrofalt, for 80 prosent av befolkningen er avhengige av nødhjelp og er rammet av matmangel. Den stadig verre økonomiske situasjonen her, og mangel på skikkelige helsetilbud, bare øker faren, sier han.

Yousif al-Hadhiri, talsmann for helseministeriet i Sanaa, sier til VG at nødhjelp i form av smittevernutstyr og ventilatorer ikke strekker til. Han sier at det nå er kun 500 ventilatorer i Jemens private og offentlige sykehus, men at minst 2000 ventilatorer trengs.

VG kontakter Verdens helseorganisasjon (WHO), og de sier de nå gjør alt de kan for å hjelpe Jemen i forberedelsene til et utbrudd.

– Mens vi ser hva som skjer med viruset globalt, må vi sørge for å være forberedt lokalt, sier Muneerah Al Mahdli, kommunikasjonsrådgiver for WHO i Jemen, til VG.

Hun sier at WHO nå øker forberedelsene til et potensielt utbrudd i landet.

– Situasjonen er bekymringsverdig, sier hun.

IKKE NOK: En arbeider jobber med å produsere desinfiserende midler i Sanaa den 1. april. Foto: YAHYA ARHAB / EPA

Al Mahdli lister opp hvorfor Jemen er ekstra utsatt:

– 19,7 millioner har ekstra behov for helsehjelp. Hvert femte av landets 333 distrikter har ikke en eneste lege. Flere titalls tusen sykepleiere og leger har ikke fått betalt lønn de siste tre årene som følge av krigen. Behovene utvikler seg i Jemen for hver dag som går.

Mikrobiologen al-Jawafi er redd for hva som nå kommer til å skje i det krigsherjede landet hans.

Krigen har ruinert helsesystemet her.

– Hvis et utbrudd finner sted her, vil vi ha problemer til å få på plass 200 sykesenger. Et utbrudd vil virkelig bli katastrofalt, sier han.



