MASSEGRAV: Dronebilder tatt torsdag viser hvordan døde gravlegges tett i tett på øya Hart Island i New York.

Her begraves døde New Yorkere ingen gjør krav på

24 døde mennesker om dagen, fem dager i uken. Så mange har den siste tiden blitt gravlagt på øya Hart Island utenfor New York – øya der fengselsansatte til vanlig begraver døde innbyggere uten familie.

For mindre enn 10 minutter siden

Til vanlig begraves rundt 25 personer i uken her – innbyggere i New York som er døde, men som man ikke finner identiteten til eller som ikke har familie som kan organisere en begravelse.

Etter at coronapandemien inntok den amerikanske storbyen, har antallet kropper økt, forteller Jason Kersten, talsmann for fengselsvesenet i New York, til nyhetsbyrået Reuters.

Nå anslår han at om lag 24 mennesker begraves her om dagen – fem dager i uken.

Deler av økningen kan antakelig forklares med at New York har endret reglene sine for håndteringen av døde som ingen gjør krav på, skriver ABC. Tidligere ble de tatt vare på i 30 dager før de ble fraktet til Hart Island utenfor Bronx. Nå er det bare 14. Årsaken er ønsket om å frigjøre plass i byens likhus.

Ifølge kontoret som undersøker årsaken til dødsfall i storbyen, er det for tidlig å si om de som begraves her denne uken har dødd av coronaviruset. Talsperson Aja Worthy-Davis sier likevel til Reuters at det er sannsynlig at det er coronaofre blant dem.

New Yorks borgermester Bill de Blasio diskuterte mandag denne uken mulighetene for midlertidige graver til byens mange coronaofre, skriver New York Times.

Øya Hart Island, som ligger utenfor Bronx, blir nevnt som et av de mest realistiske alternativene.

– I flere tiår har øya blitt brukt til å begrave døde som ikke er blitt gjort krav på av familiemedlemmer. Vi vil fortsette å bruke øya til dette under denne krisen, og sannsynligvis vil mennesker som har dødd av covid-19, og som passer denne beskrivelsen, gravlegges på øya de neste dagene, sier borgermesterens talsperson Freddi Goldstein til CNN torsdag.

Til vanlig er det innsatte ved byens fengsler som har som jobb å gravlegge disse menneskene. Nå er det innleide kontraktarbeidere som tar seg av begravelsene.

– På grunn av anbefalingene om å holde avstand og sikkerhetshensyn, vil ikke dømte i varetekt ta del i begravelsene så lenge pandemien varer, sier Kersten til Reuters.

Les på VG+: Dette sier ekspertene om bruk av munnbind

De døde pakkes inn i likposer og plasseres i trekister, forteller han. Navnet på den avdøde, hvis de klarer å finne det, skrives med store bokstaver på hver kiste. Da blir det enklere å finne dem senere, dersom det skulle bli behov for det.

– Det har også blitt laget to nye grøfter i tilfelle vi skulle trenge det, sier han.

New York er svært hardt rammet av coronakrisen. Over 5000 av de totalt over 16.500 dødsfallene i USA har skjedd her. Regner man med hele delstaten New York, er over 7000 døde.

Bare det siste døgnet er det meldt om over 800 dødsfall her, skriver New York Times.

Under president Donald Trumps daglige pressekonferanse om coronakrisen torsdag kveld, sa smittevernekspert Anthony Fauci at det likevel er grunn til forsiktig optimisme:

– Med tanke på dødstall er det en grusom uke. På samme tid som vi ser at dødstallene stiger, ser vi et ganske dramatisk fall i behovet for sykehusinnleggelser, sier han.

Antallet sykehusinnleggelser i New York har det siste døgnet økt med 200. Fortsatt ligger rundt 18.000 innbyggere på sykehus med covid-19, ifølge New York Times.

Publisert: 10.04.20 kl. 06:39

Mer om Coronaviruset USA

Fra andre aviser