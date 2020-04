Professor advarer mot Trumps coronaforslag: – Du kan bli alvorlig syk

Donald Trump diskuterte sollys og injisering av desinfiserende midler som behandling mot coronaviruset. – Absolutt ikke noe man burde behandle seg selv med, sier forsker og professor til VG.

– De fleste desinfeksjonsmidler er veldig toksiske og som regel utviklet for å drepe mikroorganismer på overflater og utstyr. For noen av disse tåler vi små mengder av dette på huden, men dette er ikke noe man skal ha inne i kroppen, sier professor Tor Gjøen ved seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO).

Han forsker på virus og vaksiner, og reagerer nå på torsdagens anbefalinger av USAs president Donald Trump om å injisere desinfiserende midler i kroppen som en behandling mot coronaviruset.

– Det står som regel med store bokstaver på alle disse flaskene: Irriterende for øyne og hud. Noen av de er også etsende og skal ikke has på huden. Men det har ikke han fått med seg, det er bare latterlig å blande sammen desinfeksjonsmetoder med behandlingsmetoder. Det er to forskjellige ting, sier professor Gjøen.

– Hva skjer hvis man skulle finne på å injisere eller innta desinfiserende midler?

– Det kommer an på hvilket desinfeksjonsmiddel du får i deg, men de fleste er jo giftige. Du kan bli alvorlig syk. Noen er etsende, du kan få skader i munn, svelg og spiserør, og noe av det du får i magen og i tarmen vil gå over i blod og påvirke kroppsfunksjon og nerveceller. Dette er giftige stoffer, understreker Gjøen og legger til:

– Det er absolutt ikke noe man burde behandle seg selv med.

PRESSEKONFERANSE: Donald Trump snakker med William Bryan, lederen for avdelingen for forskning og teknologi i USAs nasjonale sikkerhetsdepartement, under en pressekonferanse torsdag. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Det var under en pressekonferanse torsdag at lederen for avdelingen for forskning og teknologi i USAs nasjonale sikkerhetsdepartement presenterte en ny studie.

Studien, som ennå ikke er kvalitetssikret, tok for seg blekemidler og andre desinfiserende midler som kan ta knekken på viruset på ulike overflater.

– Er det noen måte vi kan gjøre noe slikt på, injisere det i kroppen, eller som en rensing? Fordi du ser viruset på lungene, og det gjør stor skade, sa Trump, og ba forskningsavdelingen teste denne teorien.

Studien fant også at coronaviruset ikke overlever like lenge dersom det utsettes for UV-lys eller et varmt, fuktig miljø.

Men mens studien handlet om virusets overlevelse på overflater og i luften, overførte presidenten funnene til også å kunne gjelde mennesker.

– La oss si at vi treffer kroppen med massivt lys, enten det er ultrafiolett eller bare veldig sterkt lys. Jeg tror du sa det ikke har blitt testet, men at du skal sjekke det ut, sa Trump henvendt til forskeren.

– Så sa jeg: La oss anta at du får lyset inn i kroppen, som du kan gjøre gjennom huden eller på en annen måte. Jeg tror du sa at du skal teste det også. Høres interessant ut, fortsatte han.

Professor Gjøen sier at det er godt dokumentert at desto høyere temperatur viruset utsettes for, desto fortere inaktiveres det.

– UV-lys i seg selv brukes i laboratorier til å desinfisere overflater. Men da snakker vi om mye sterkere UV-lys enn det du får hvis du går ut i sola, forklarer Gjøen.

Videre legger han til at det er ingen effektiv desinfeksjonsmetode å sette seg ut i sollys.

– Hvis du har viruset på klær, kan det å sette seg ut i sollyset få viruset på klærne til å forsvinne fortere enn om du sitter inne. Sånn sett kan du kalle det en mild desinfeksjonsmetode, men jeg vil understreke at dette er ingen effektiv måte å bekjempe viruset på. Jeg vil ikke gå god for det, sier Gjøen.

Trump understrekte under pressekonferansen at han ikke selv er lege og at han kun «la frem ideer».

Presidenten har tidligere anbefalt malariamedisinen hydroksyklorokin til coronasyke. Dette har lederen for USAs etat for vaksineutvikling vært kritisk til, noe han mener er årsaken til at han mistet jobben.

Tidligere i mars døde en amerikansk mann mens kona ble kritisk skadd etter å ha inntatt en medisin de trodde var malariamedisinen Trump hadde snakket om på TV.

Ekteparet var redd for å bli smittet av coronaviruset og hadde inntatt tilsetningsstoffet klorokinfosfat, som ikke er det samme som hydroksyklorokin som brukes i malariamedisin for mennesker. Medikamentet de inntok, brukes til å behandle parasitter hos fisk.

