Reuters: Boris Johnson ble ikke informert om coronavirusets trusselgrad

Ifølge nyhetsbyrået uteble Storbritannia fra åtte coronavirus-EU-møter i februar og mars, og britiske forskere unnlot å formidle at coronautbruddet kunne bli katastrofalt.

Reuters har gjennomført over 20 intervjuer med forskere og politikere i Storbritannia, og har gjennomgått en mengde dokumenter og referater fra ulike komitémøter.

Ifølge nyhetsbyrået vurderte ikke statsminister Boris Johnsons rådgivende forskningskomiteer en strengere tilnærming og nedstengning av landet før i midten av mars.

I tillegg var det åtte konferansesamtaler med statsledere eller helseministre i EU om coronaviruset mellom 13. februar og 30. mars som Storbritannia kunne deltatt i, men uteble fra.

Gikk glipp av frist

Reuters skriver at Storbritannia på et senere tidspunkt la planer for å delta i møter med representanter på et lavere nivå, men at de da hadde gått glipp av fristen for å delta i fellesinnkjøp av respiratorer. En talsperson for Johnson har sagt at dette skyldes en administrativ feil.

Ifølge gjennomgangen var det økende bekymring i en del av det vitenskapelige miljøet om trusselen mot Storbritannia. I en rapport fra universitetet i Exeter som ble publisert 12. februar, advares det om at et utbrudd i landet kan komme til å toppe seg innen fire måneder og, om det ikke blir bremset, smitte 45 millioner mennesker.

Men Reuters gjennomgang viser også at denne økende bekymringen ikke ble formidlet fra forskerne som rådgir statsministeren og hans innerste kabinett til dem.

Det skal ha tatt to måneder før deres bange anelser ble uttrykt i klartekst. Ifølge nyhetsbyrået fordi de gikk ut ifra at britene ikke ville akseptere strenge tiltak som nedstengning.

Selv har statsministeren blitt smittet og innlagt på sykehus hvor han har fått intensivbehandling. Onsdag kveld blir det meldt om at tilstanden hans er bedret.

Ventet med å høyne trusselnivå

Den britiske regjeringen økte trusselnivået fra lavt til moderat først 30. januar, men lot være å heve det igjen 21. februar etter de første meldingene om dødsfall i Italia. Først 12. mars ble trusselnivået hevet til «høyt».

3. mars avholdt Johnson en pressekonferanse med blant annet helsedirektør, som selv er epidemiolog, Chris Whitty. Der la Whitty fram modell-komiteens hovedkonklusjoner, deriblant et anslag på at opptil 80 prosent av befolkningen kunne bli smittet.

Men ifølge Reuters la rådgiveren til at tallet sannsynligvis ville være «langt lavere» og at en totalberegning i høy grad var spekulativ. Johnson forsikret at landet «fremdeles er ekstremt godt forberedt».

– Det er en liten kjerne av mennesker midt i det som absolutt innså hva som skjedde og sannsynligvis kom til å skje, sier John Edmunds, professor i epidemiologi og matematiske modeller ved London School of Hygiene and Tropical Medicine.

KRITISK: Professor John Edmunds oppfordret til å heve trusselnivået på et tidligere tidspunkt. Her utenfor London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) 6. april. Foto: SIMON DAWSON / REUTERS

– Absolutt opplagt

Han har blant annet har jobbet med å spore ebolakrisen og er en del av virusrådgivergruppen NERVTAG (New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group) og krisrerådgivergruppen SAGE (Scientific Advisory Group for Emergencies). Han fungerer dermed som rådgiver for regjeringen. Edmunds var også blant dem som oppfordret regjeringen til å heve trusselnivået tidligere.

Da NERVTAG hadde møte 13. januar, konkluderte de med at trusselen mot Storbritannia var veldig lav, siden det var kommet lite informasjon fra Kina om smitte mellom mennesker. Men fra slutten av januar kom det flere studier fra Kina som tegnet et mye mer alvorlig bilde.

– Fra midten av januar av var det absolutt opplagt at dette var alvorlig, veldig alvorlig, sier Edmunds.

Lagde ikke modeller

21. januar oppfordret forskerne i NERVTAG regjeringen til å heve trusselnivået fra veldig lavt til lavt. Dagen etter hadde SAGE sitt første coronavirusmøte, det samme hadde regjeringens beredskapsgruppe Cobra (Cabinet Office Briefing Rooms), ledet av helseminister Matt Hancock.

HELSETOPPER: Helseminister Matt Hancock og helsedirektør Chris Whitty utenfor 10 Downing Street 8. april. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

– Det nøkterne rådet er at risikoen for allmennheten forblir lav, sa han til pressen etter møtet.

To dager senere ble Wuhan stengt ned og isolert og Hubei fulgte etter.

Ifølge Reuters antok de britiske forskerne at så drastiske tiltak aldri ville bli akseptert i et demokrati som Storbritannia, så de ble derfor ikke vurdert.

– Vi hadde mildere tiltak på plass. Vi lagde ikke modeller for det, siden det ikke så ut til å være på agendaen, sier Edmunds.

ALVOR: Chris Whitty, Boris Johnson og Patrick Vallance på pressekonferanse 19. mars. Foto: Leon Neal / AFP

Trodde strenge tiltak ville være meningsløst

I et møtereferat fra NERVTAG står det at strenge tiltak vil være meningsløse på kort sikt, siden det bare ville bremse utbruddet i Storbritannia, og ikke forhindre det

En anonym politiker i Det konservative partiet med kjennskap til krisehåndteringen, mener det kan ha vært et problem at rådgiverne var de samme som laget beredskapsplanen for influensa.

– Vi tenkte at covid-19 var en stygg influensa og burde behandles deretter. Antagelsen var at det var en sykdom som ikke kunne stoppes og at den ikke var så dødelig, sier kilden til Reuters.

Tidligere regiondirektør for Folkehelsen i England, John Ashton, mener regjeringens rådgivere hadde et for smalt synsfelt og holdt seg til begrensede beregninger.

– I fremtiden trenger vi en mye bredere sammensatt gruppe av uavhengige rådgivere, sier han til Reuters.

