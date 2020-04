«SKRIK»: Natalia Rubina har laget sin versjon av Edvard Munchs verdenskjente maleri. Foto: Natalia Rubina / Natalia Rubina

Her er karantene-«Skrik»

Russerne går gjerne på sine kjære kunstmuseer i helgene. Når det ikke er mulig, viser de i stedet sine egne kunster på Facebook.

Nå nettopp

«Izoizoljatsija» heter Facebook-siden der russere – og etter hvert også veldig mange andre – legger ut sine versjoner av kjente kunstverk, begått mens de nå sitter i isolasjon.

– Alt har vært tilfeldig. Jeg skulle bare ha det gøy med noen venner, og nå har vi over 400.000 følgere på Facebook, forteller kvinnen bak det hele, Katerina Brudnaja-Tsjeljadinova, til VG.

– Norsk? Munch, selvfølgelig! Det er lagt ut flere versjoner av Edvard Munchs «Skrik», og vi har hatt hundrevis av norske besøkende på nettsiden.

En av Munch-variantene er laget av Natalia Rubina, som har brukt en «Skrik»-plakat, laget hull i plakaten og så latt en hund stikke hodet igjennom.

«MONA LISA»: Julia Tabolkina har laget sin versjon av Leonardo da Vincis «Mona Lisa». Foto: Julia Tabolkina / Julia Tabolkina

– Vi har ikke holdt på i to uker ennå. Det er en enorm interesse. Vi har hatt besøkende fra snart 100 land. Og først og fremst handler det om at vi vil skape et lyspunkt for folk som sliter for tiden, som folk i Spania og Italia, sier Brudnaja-Tsjeljadinova til VG.

Hun ble rørt av en italiensk gutt som skrev til henne og sa at dette hjalp ham i tragedien som utspiller seg der.

– Det rørte virkelig ved hjertene våre. Jeg satt der og kunne ikke holde tårene tilbake, for hvis dette kan bringe lykke til noen, et eller annet sted på jorden, så vi veldig glade for det.

«FOLKEHUMOR»: Ruslan Ablaev har laget sin versjon av det kjente maleriet til Bakhtiar Umarov. Foto: Ruslan Ablaev / Ruslan Ablaev

Brudnaja-Tsjeljadinova sier til den russiske utgaven av euronews at flest «likes» tilfaller dem som klarer å gjenskape et gammelt bilde ved hjelp av moderne remedier.

les også Norsk ballettstudent i Moskva-karantene

– Dette var egentlig en utfordring jeg ville gi til mine venner. Men så har det bare fortsatt og fortsatt. Det har blitt noe som jeg absolutt ikke så for meg på forhånd, forteller hun til VG.

Skaperen av Facebook-siden sier at dette ikke er for profesjonelle kunstnere, men for folk flest som vil utfordre sine kunstneriske evner i disse vanskelige tider.

– Nå er det folk fra en rekke land som har lagt inn sine bilder på siden vår. Blant annet bidro den svenske ambassaden i Moskva med en rekke fine bidrag, kanskje det kunne være noe for Norge også, undrer Katerina Brudnaja-Tsjeljadinova.

les også Norsk ballettstudent i Moskva-karantene

– Hvilke planer har du videre?

– Det kunne jo ha vært morsomt å lage en utstilling eller en kunstbok når dette er over. Vi får se!

Du kan også gå inn på prosjektets hashtag på andre sosiale medier, for eksempel Twitter.

PS: Ordet «Izoizoljatsija» spiller på de russiske ordene for billedkunst og isolasjon.

«DET ENKLE MÅLTIDET»: Pablo Picassos verk med Irena Kazatskers blikk. Foto: Irena Kazatsker / Irena Kazatsker

Publisert: 12.04.20 kl. 01:05

Fra andre aviser