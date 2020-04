PÅ BEDRINGENS VEI: Storbritannias statsminister Boris Johnson takker de ansatte på sykehuset for at han er i live. Foto: POOL New / Reuters

Boris Johnson: – Jeg skylder dem livet mitt

Storbritannias statsminister Boris Johnson (55) er på bedringens vei, og kan ikke få takket legene og sykepleierne nok etter å ha vært innlagt med coronaviruset.

For mindre enn 10 minutter siden

I slutten av mars testet Johnson positivt på coronaviruset. Statsministeren ble innlagt på sykehus med symptomer på covid-19 søndag - ti dager etter han fikk påvist viruset.

Mandag forverret tilstanden seg og han ble overført til intensivavdelingen der han lå fram til onsdag da han var såpass bra at han ble flyttet tilbake til vanlig sengepost.

Johnson har fått oksygenbehandling mens han har vært på intensiven, men han har ikke vært tilkoblet respirator, ifølge hans talsperson.

– Jeg skylder dem livet mitt, skal Boris Johnson ha sagt til venner ifølge Sky News, og skal videre ha sagt at legene og sykepleierne ga ham «eksemplarisk» behandling.

Fredag sa Johnsons far, Stanley Johnson, til BBC at sønnen må ta tiden til hjelp, og at han tviler på at han kan gå fra dette og rett tilbake til Downing Street for å fortsette der man slapp uten å bruke tid på å hente seg inn igjen.

Publisert: 11.04.20 kl. 23:05

