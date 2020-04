DEMOKRATER: Joe Biden og Michelle Obama. Foto: NTB SCANPIX

Joe Biden om Michelle Obama: – Jeg ville ikke nøle med å velge henne

Demokratenes mulige presidentkandidat Joe Biden (77) sier at han ikke ville nøle et øyeblikk med å hente Michelle Obama (56) som sin visepresident. Om hun vil.

Det var mandag kveld at Biden i et intervju med en radiostasjon i Pittsburgh åpnet opp litt om sin leting etter en visepresidentkandidat:

– Jeg ville ikke nøle med å velge henne. Hun er strålende. Hun vet hvordan det skal gjøres. Hun er en veldig fin kvinne. Obama’ene er gode venner av meg.

Men Joe Biden tror ikke det er noen mulighet til å overtale henne.

– Jeg tror ikke hun har noe ønske om å bo nær Det hvite hus igjen, sa han i radio-intervjuet, gjengitt av thehill.com.

Den tidligere førstedamen har flere ganger blitt kåret til USAs mest beundrede kvinne, og henne memoarer har blitt solgt i mer enn ti millioner eksemplarer. I 2019 erstattet hun Angelina Jolie som verdens mest beundrede kvinne, ifølge YouGovs årlige studie.

CNN-redaktøren Chris Cillizza skriver i en kommentar tirsdag at det ikke er noen visepresident som ville øke Bidens sjanser til å vinne mer enn Michelle Obama.

Samtidig skriver Cillizza at svaret fra Barack Obamas kone til Biden trolig er «nei».

– Jeg tror det er like stor sjanser for at jeg får danse på Bolsjoj-teateret i 2020 som at hun vil stille som kandidat, sa Obamas tidligere sjefsstrateg David Axelrod til Politico om Michelle Obama i 2018. I den samme artikkelen ble Michelle Obama omtalt som «USAs mest populære demokrat».

Obama-rådgiver Valerie Jarrett var også klar i sin tale i et intervju med CNN:

– Det vil aldri skje, sa hun om mulighetene for at den tidligere førstedamen ville gå inn i politikken.

CNNs Cillizza mener likevel at en skal ta hensyn til at dette er nettopp politikk, og det alltid er grunn til å være litt skeptisk når noen sier at de ikke vil stille som kandidat. Han viser til Barack Obama avfeide at han skulle bli kandidat - og «vi vet hvordan det gikk». Men Cillizza mener det er en vesentlig forskjell: Michelle Obama har aldri vært i politikken, det hadde mannen vært før han stilte som presidentkandidat.

Om det er noe som kunne gjorde at Michelle Obama lot seg overtale? Cillizza mener at muligheten til å feie Donald J. Trump ut av Det hvite hus er et argument som kanskje kunne overbevise henne.

Joe Biden er klar på at hans visepresident skal være en kvinne.

– Jeg vil ha en kvinnelig visepresident, fordi min administrasjon skal se ut som folket, som nasjonen, sa han i radiointervjuet i Pittsburgh.

Flere kvinner har sagt at de gjerne kan tenkte seg å være Bidens visepresidentkandidat: Elisabeth Warren (Massachusetts), Kamala Harris (California) og Stacey Abrams (Georgia) vil alle si ja om de blir spurt, skriver CNN.

