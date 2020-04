HÅNDHILSTE: Overlege Denis Protsenko og Vladimir Putin. Foto: Alexei Druzhinin / Pool Sputnik Kremlin/ AP

Her viser overlegen Putin rundt. Nå har han selv testet positivt.

En av Russlands fremste viruseksperter er smittet. Overlegen viste nylig president Vladimir Putin rundt på sykehuset der corona-syke blir behandlet.

Nå nettopp

– Presidenten blir testet jevnlig. Alt er normalt med ham, sa Putins pressesjef Dmitrij Peskov ifølge Novaja Gazeta – og legger til at Kreml gjør alt for å unngå smitte.

Overlegen, Denis Protsenko, meddelte selv på sosiale medier at han har testet positivt, og at han er i isolasjon inne på kontoret sitt. Ifølge Russia Today blir alle som har vært i kontakt med ham nå testet.

Samtidig øker antallet registrerte corona-smittede i Russland kraftig. Tirsdag ble det meldt om 500 nye tilfeller, slik at registrerte smittede nå er 2337 og 17 døde, ifølge VGs tall.

Hele 1613 av dem som har testet positivt, hører hjemme i hovedstaden Moskva. 314 ligger på sykehuset der Putin fikk omvisning av den nevnte overlege Protsenko, 186 av disse har fått konstatert corona-smitte, skriver Protsenko selv.

les også Nå er det flere corona-dødsfall i USA enn i Kina

Vladimir Putin brukte ikke noen beskyttelse da han kom til sykehuset, som kalles Kommunarka, og håndhilste på overlegen den 24. mars. Presidenten kledde under besøket seg først om til en treningsdrakt med navnet på en av sine kampsport-favoritter – sambo, deretter til fullt beskyttelsesutstyr med heldekkende drakt og «gassmaske».

Denis Protsenko advarte Putin om at Russland kunne risikere en spredning av viruset tilsvarende det vi har sett i Italia. Presidenten sa at han håpet Russland kan overvinne viruset i løpet av to-tre måneder.

I løpet av få dager ble det meste stengt ned. Alle flyavganger til og fra utlandet er stoppet, og i Moskva og St. Petersburg har folk fått beskjed om å holde seg inne. Unntaket er innkjøp av mat, gå på apoteket og dra på jobb – om det er veldig nødvendig. Du har også lov til å lufte hunden – inntil 100 meter fra husdøren. Selv parker er stengt i Moskva.

les også Faktisk.no: Udokumenterte påstander om corona-kur

Protsenko (44) har blitt ansiktet utad for kampen mot coronaviruset i Moskva.

– Vi må forberede oss på det verste, sa Protsenko til Putin forrige uke.

Da presidenten spurte ham om kvaliteten på sykehuset, svarte overlegen:

– Kosmos!

Med det mente han at kvaliteten var den aller beste og med svært moderne utstyr.

Mange mener at antallet smittede i Russland er langt større enn hva de offisielle tallene viser:

– Problemet er at antall tester er veldig lav, og ingen har et klart bilde over situasjonen i Russland eller verden, sa Moskvas borgermester Sergej Sobjanin i et møte med Putin.

les også Russland-vennene på Stortinget bekrefter PST-kontakt

Sobjanin beordret en kraftig økning i corona-testingen i hovedstaden og innførte fra mandag svært strenge regler. Borgermesteren innrømmer også at mange kan komme til å miste jobbene sine i den russiske hovedstaden.

– Sist lørdag og søndag dro folk på piknik i parkene for å grille kjøtt, såkalt sjasjlik. Myndighetene forsto da at råd ikke var nok, og fra mandag ble begrensningene innført for alle i byen, forteller Pavel Anisimov, 23-årig moskovitt, til VG.

– Flertallet av de nye smittede er ifølge Telegram-kanalen «Mash» unge mellom 18 og 40 år. 17 barn har fått påvist viruset. De frykter at dette har vært folk som dro ut i parkene.

les også En flyplass nesten uten passasjerer

Han forteller at pensjonistene har fått beskjed om å handle mat til en bestemt tid: 07–09 på morgenen.

– Men pensjonister kan sees i butikkene hele dagen. Eldre folk går også i grupper i bakgårdene og sitter sammen på benker, sier Anisimov, og legger til at det er overraskende ettersom russiske «babusjkaer» (bestemødre) er de som vanligvis følger myndighetenes krav.

Russland har «alltid» hatt pensjonsalder på 55 år for kvinner og 60 år for menn. Nå skal dette gradvis økes til 60 år for kvinner og 65 år for menn. I 2020 er pensjonsalderen 56,5 år for kvinner og 61,5 år for menn.

Ifølge Russia Today er såkalte «selvisolasjon» innført i 51 av Russlands i alt 83 regioner. Helseministeriet opplyser at 78.000 sengeplasser skal være klare til bruk, det samme gjelder 47.000 respiratorer.

Flere har kommet med kritikk om at Russland har reagert for sent.

– Myndighetene har løyet for oss. I stedet for medisinere eller epidemiologer er det politikerne som bestemmer, og leder dette med sine egne ambisjoner, sa Anastasija Vasiljeva, leder for en legeforening som er knyttet til opposisjonen, til Voice of America.

Publisert: 01.04.20 kl. 04:31

Fra andre aviser