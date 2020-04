BUDDIES: Heller ikke Donald Trump har tro på at det feiler Kim Jong-un noe alvorlig. Korea-ekspert mener at rykteflommen har tatt overhånd. Foto: KCNA / KCNA

Korea-ekspert til VG: – Det er et overdrevet ryktespill

– Når tidligere gatefeiere i Nord-Korea nå er blitt eksperter og analytikere på Kim-regimet, er det kanskje på tide å dempe rykteflommen, sier Geir Helgesen, mangeårig kjenner av politikk og kultur på den Koreanske-halvøya.

Spekulasjonene svirrer rundt helsetilstanden til Nord-Koreas diktator.

Helgesen mener at bare det at ryktene starter i amerikanske medier, basert på opplysninger amerikansk etterretning, burde være et varsku om at her bør man trå forsiktig.

– Selvfølgelig kan den nordkoreanske lederen har gjennomgått en operasjon av et eller annet slag, og det er slett ikke overraskede eller unaturlig at det oppstår rykter, men først og fremst bør man se til Sør-Korea og hva myndighetene der hevder, sier den norsk/danske forskeren.

Og ifølge Moon Chung-in, den nasjonale sikkerhetsrådgiveren til Sør-Koreas president Moon Jae-in, er den nordkoreanske lederen i live og at han har det bra.

SKEPTISK: Nord-Korea ekspert, Geir Helgesen mener de sørkoreanske myndighetene er mest til å stole på når det gjelder helsetilstanden til den Nordkoreanske lederen, Kim Jong-un. Foto: Harald Berg Sævereid, VG

Har ikke informasjon

Da VG mandag var i kontakt med den nordkoreanske ambassaden i Stockholm var det lite ambassadens 1.-sekretær kunne si om situasjonen i hjemlandet og om hva han visste om Kim Jong-uns helsetilstand.

– Det eneste jeg kan si det er at det som står i aviser og som blir sagt på tv, ikke er riktig, sier han.

– Hva er det som ikke er riktig?

– Jeg kan ikke si noe annet enn at vi ikke har ytterligere informasjon, og vi vil heller ikke få det, sier 1.-sekretæren ved Nord-Koreas ambassade i Sverige.

Spekulasjonene rundt Kim Jong-uns helsetilstand skjøt alvorlig fart da han uteble fra markeringen av fødselsdagen til sin avdøde bestefar, Nord-Koreas grunnlegger Kim Il-sung, 15. april.

Natt til lørdag meldte nyhetsbyrået Reuters at et medisinsk team fra Kina er sendt til Nord-Korea. Nord-Korea-eksperter VG har snakket med mener det nå er mer troverdig at han har alvorlige helseproblemer.

– Det kan på dette tidspunktet se ut til at han virkelig har store helseproblemer, og at hans fravær i offentligheten kan være relatert til disse. Han lever et usunt liv, uttalte Vladimir Tikhonov, professor i Korea-studier ved Universitetet i Oslo, til VG lørdag kveld.

Da president Donald Trump ble spurt om ryktene omkring Kim Jong-uns svekkede helsetilstand på en pressekonferanse i forrige uke, sa han: – Jeg tror ikke det er sant, jeg håper det ikke er sant, sa Trump. Han la til at han nylig hadde mottatt et hyggelig brev fra den norsk-koreanske lederen. Det nordkoreanske utenriksdepartementet benektet at et slikt brev var sendt til den amerikanske presidenten, ifølge nyhetsbyrået AP.

Ryktene er en «info-medic»

Korea-eksperten Geir Helgesen i København sier at det nå flommer over at spekulasjoner og av folk som plutselig blir eksperter på situasjonen i Nord-Korea. Han kaller det et overdrevet ryktespill.

– Jeg har selv ved flere anledninger snakket med nordkoreanske avhoppere. De er i dag mer avsondret fra det som skjer i deres gamle hjemland. Det blir litt spesielt når tidligere gatefeiere og andre som har rømt fra regimet i nord, i dag blir brukt som «insidere» på Kim-regimet, sier Helgesen, og fortsetter:

TROVERDIG: Sør-Koreas president Moon Jae-in, og hans regjering fremstår med større troverdighet når Kim-ryktene omtales, mener korea-ekspert. Foto: Helge Mikalsen, VG

– Det er påfallende nok at ryktene oppsto i USA for så å ta fart. Det faktum at Sør-Korea vanligvis ikke blander seg når slike rykter oppstår, nå tar til motmæle. Akademikere i Sør-Korea som jeg selv kjenner godt, kaller det som skjer for en «info-demic», som henspiller på pandemien som nå herjer i mange land.

– Regjeringen i Seoul og president Moon Jae-in, er etter min mening til å stole på. Det har vært konservative regjeringer i sør som har hatt interesse av å kaste seg på en rykteflom om den nordkoreanske lederen og regimet der, men under Moon Jae-in fremstår politikken mer troverdig og med en større innsikt i det som skjer i nabostaten i nord, sier Geir Helgesen tidligere direktør ved Nordisk institutt for Asien Studier, NIAS, i København.

Publisert: 28.04.20 kl. 10:16

