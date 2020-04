SVERIGE: Mona Heurgren, avdelingsleder ved Socialstyrelsen. Foto: Anders Wiklund / TT NYHETSBYRÅN

Coronadøde i Sverige: Nesten 80 prosent hadde høyt blodtrykk

Svenske Socialstyrelsen har undersøkt underliggende sykdommer hos 1700 personer som har dødd av coronaviruset. 79,6 prosent hadde høyt blodtrykk.

Det skriver Aftonbladet.

Svenske helsemyndigheter (Socialstyrelsen) har undersøkt 1700 dødsattester for dødsfall som har skjedd før den 23. april for å gi et med detaljert bilde av dødeligheten til Covid-19.

Undersøkelsen viser at 90 prosent av dem som døde var over 70 år gamle, og halvparten over 86. Kun én prosent var under 50 år.

Den viser også at høyt blodtrykk var den desidert vanligste risikofaktoren blant dem som har dødd av viruset: Hele 79,6 prosent hadde høyt blodtrykk.

– Dette peker på resultater som er i samsvar med det som er funnet i statistikken til Folkhälsomyndighetens, at det er er en høyere dødelighet blant eldre, så vel som blant menn, og hvis du har visse underliggende sykdommer, sier Mona Heurgren, avdelingsleder ved Socialstyrelsen, til Aftonbladet.

Av andre risikofaktorer hadde:

48,5 prosent av de omkomne hjerte- og karsykdommer

29 prosent hadde diabetes

14,6 prosent hadde en form for lungesykdom

14,4 prosent hadde ingen av de nevnte underliggende sykdommene.

Mandag ble det rapportert om 80 nye dødsfall som følge av coronaviruset i Sverige. Det totale dødstallet ligger nå på 2274 personer og antall bekreftet smittede ligger på 18926, viser VGs oversikt.

Publisert: 27.04.20 kl. 17:15

