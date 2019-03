STOR ÅPENHET: Etterforskningsrapporten rundt affæren mellom Bill Clinton og Monica Lewinsky ble gjort offentlig for hele verden i 1998. Foto: - / AFP

Monica Lewinsky etter fremlegging av Mueller-rapporten: «If f***ing only»

I motsetning til Mueller-rapporten, ble rapporten som omhandlet affæren mellom Bill Clinton og Monica Lewinsky gjort tilgjengelig for en hel verden. Det får den tidligere Clinton-praktikanten til å reagere.

Bill Clintons (72) tidligere praktikant Monica Lewinsky (45) tar til Twitter og hinter til at hun kunne ønske at rapporten rundt Clinton i 1998 hadde blitt behandlet på samme måte som justisminister William Barr har behandlet spesialetterforsker Robert Muellers Russland -rapport.

Det var fredag at Mueller leverte sluttrapporten fra sin etterforskning til USAs justisminister William Barr.

I nesten to år har Mueller gransket mulige bånd mellom president Donald Trump , hans valgkampteam og Russland. I forbindelse med etterforskningen er 37 personer straffeforfulgt, inkludert seks av Trumps tidligere medarbeidere. Amerikanske sikkerhetstjenester har allerede slått fast at Russland påvirket presidentvalget i USA i 2016 for å hjelpe Donald Trump med å vinne valget.

Lewinskys tweet kommer som et svar på jusprofessor Orin Kerr ved universitetet i Sør-California, som sammenligner Barrs oppsummering av Mueller-rapporten med Ken Starrs rapport om om etterforskningen av Clinton.

TOK TIL TWITTER: Monica Lewinsky. Foto: Lionel Cironneau / TT NYHETSBYRÅN

«Forestill deg at Starr-rapporten bare ble gitt til president Clintons justisminister Janet Reno, som deretter leser den privat og publiserer et firesiders brev basert på privat lesning - og som konkluderer med at Clinton ikke begikk noen forbrytelser», skriver Kerr på Twitter.

Lewinsky, som i sin tid opplevde en granskning av hennes forhold til Bill Clinton, responderte tweeten med «if f***ing only». Det skriver flere medier, deriblant CNN og New York Post.

I det firesiders brevet fra justisministeren kommer det fram at det ikke finnes bevis for at president Donald Trump eller hans medarbeidere bevisst konspirerte med Russland under valget. Presidenten blir likevel ikke helt frikjent, Barr konkluderer bare med at det ikke finnes bevis nok for å tiltale noen i Trump-sfæren for en sammensvergelse.

IKKE OFFENTLIG: Justisminister William Barr konkluderer med at det ikke finnes bevis nok for å tiltale noen i Trump-sfæren for en sammensvergelse under valget i 2016. Rapporten har ennå ikke blitt offentliggjort i sin helhet. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

I Bill Clintons tid slapp justisminister Ken Starr rapporten direkte til Representantenes hus. Det skjedde 11. september 1998, og få timer senere ble den detaljrike rapporten lagt på nettet og ble med det over natta lesestoff over hele kloden.

Når det gjelder Mueller-rapporten har ikke Kongressen sett den fullstendige rapporten ennå, og flere demokratiske kongressmedlemmer har krevd at den offentliggjøres i sin helhet.

Affæren mellom Clinton og Lewinsky rystet for over 20 år siden en hel verden, og den daværende presidenten forsøkte lenge å dekke over skandalen. Løgnen ble til slutt avslørt, og i august 1998 innrømmet han omsider forholdet. Det skjedde etter at en blodprøve viste DNA-samsvar med sædceller i en flekk på Lewinskys kjole.

Clinton ble stilt for riksrett for å ha løyet om affæren, men ble ikke avsatt. Ifølge Lewinskys egen forklaring til juryen hadde de to samleie ni ganger.

Lewinsky har de seneste årene stått opp for mennesker som blir utsatt for mobbing og press.

