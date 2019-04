I SYRIA: Barna til den norsk-pakistanske IS-kvinnen, der gutten (4) er sønnen til avdøde Bastian Vasquez, og jenta (2) er datteren til en annen IS-kriger. Foto: Privat

Erna Solberg om barna til IS-kvinner: – Det finnes ingen enkle løsninger

Statsminister Erna Solberg vil ikke hente hjem norske barn som er blitt født i Den islamske staten (IS). En rekke politikere og organisasjoner mener det er fullt mulig å gjøre det.

Statsministeren er bekymret for situasjonen i den enorme leiren Al-Hol i Syria, der det bor over 73.000 personer, over halvparten av dem barn.

– Som jeg har sagt tidligere er situasjonen for barn i slike leirer svært bekymringsfull. Ingen barn burde ha opplevd en slik situasjon, sier Solberg til VG.

Men hun kan ikke gi nytt håp til de minst seks norske barna som befinner seg i leiren, selv om hun tidligere har påpekt at norske IS-medlemmer har rett til å vende tilbake til Norge.

pullquote – Slik situasjonen er nå, er det ikke aktuelt å hente ut norske borgere fra slike leirer, heller ikke barn, slår statsministeren fast.

BESØKTE FLYKTNINGLEIR: Statsminister Erna Solberg i den enorme Zaatari-leiren i Jordan under et besøk i 2015. Foto: Harald Henden

Hadde håp til Solberg

VG fortalte i går historien om de fortvilte besteforeldrene til to norske barn som sitter i interneringsleiren al-Hol i Syria. Moren til barna er en 28-åring som dro til Syria i 2012, for å gifte seg med Bastian Vasquez. Han ble etter hvert en av de mest profilerte norske krigerne i terrorhæren IS.

Vasquez, som er faren til det eldste barnet, omkom i 2015. Moren kom seg ut av IS-området i begynnelsen av mars, etter at faren hennes betalte løsepenger til IS.

Besteforeldrene ber om at norske myndigheter tar et mer aktivt grep for å gi barna konsulær bistand. Foreldrene til Vasquez hadde nylig en lang samtale med Solberg under journalistkonferansen Skup.

Også barnas morfar har fortalt hvordan han håpet at statsministeren skulle gripe inn i saken:

– Jeg gråt av glede da jeg hørte at Erna Solberg sa at norske statsborgere hadde lov til å komme hjem fra Syria. Jeg tenkte at vi har en god statsminister, som klarer å se på situasjonen for barna, sier han.

Men Solberg forklarer at situasjonen er for vanskelig for å kunne yte konsulær bistand på nåværende tidspunkt:

– Norge har kontakt med nærstående land og med humanitære organisasjoner som har tilgang til leirene. Det er tett dialog mellom involverte norske departementer og etater. Situasjonen er kompleks og det finnes ingen enkle løsninger, sier Solberg

MOREN: Den 28 år gamle kvinnen har sitt norske pass, men mangler utreisedokumenter til barna. Foto: Privat

Nei fra UD

Kvinnens advokat Bjørn Nærum, har sendt en søknad til Utenriksdepartementet (UD), der det bes om hjelp. I sitt svarbrev viser UD til flere punkter som i praksis betyr nei:

UD fraråder opphold i Syria, og viser til at borgere som har reist inn i landet ikke kan påregne bistand, siden utenrikstjenesten ikke har tilstedeværelse, situasjonen er uoversiktlig, og trusselnivået høyt.

For at barna skal kunne få norsk pass til hjemreise, kreves det en gyldig fødselsattest og en DNA-test som beviser slektskap til en norsk mor eller far. Dette må leveres ved en norsk utenriksstasjon.

– UD viser til forutsetninger de vet at hun ikke kan oppfylle, all den tid hun sitter internert i en leir i Syria, fortviler kvinnens advokat Bjørn Nærum til VG.

– Statsminister Erna Solberg har sagt at norske statsborgere skal få returnere dersom de banker på døren, men UD gjør det i praksis umulig for dem å nå frem til inngangen, fortsetter han.

STØTTER HVERANDRE: De to bestefedrene får hjelp hos advokat Bjørn Nærum i Skien, men har ikke fått bistand fra UD. Foto: Nilas Johnsen/VG

Mulig å nå frem til leiren

Seniorrådgiver Trude Falck i Norsk Folkehjelp besøkte nylig området der leiren ligger. Hun forteller at hjelpeorganisasjoner får tillatelse til å krysse fra den selvstyrte kurdiske regionen i Nord-Irak (KRG), og inn i området som kurderne har kontroll på i Syria (Rojava).

– Det er utfordrende, men fullt mulig å reise inn til disse leirene. Norsk Folkehjelp og andre organisasjoner er aktive i dette området. Dersom det er politisk vilje, så er det flere aktører norske myndigheter kan henvende seg til, sier Falck til VG.

Folkerettsekspert Ivar Stokkereit i Røde Kors sier han synes UD har inntatt en altfor defensiv holdning.

– Norge har et ansvar for å gi konsulær bistand til nordmenn i utlandet, og det er særlig viktig i en sak som gjelder barn, som utsettes for et menneskerettsbrudd ved at de er under internering, sier Stokkereit til VG.

Europa er delt i synet på IS-kvinnenes skjebne: Storbritannia vil nekte dem innreise, mens Frankrike følger motsatt strategi: Deres borgere skal hentes hjem – de voksne til straffeforfølgelse, barna til omsorg. Denne uken hentet Tyskland hjem en tysk IS-kvinne og hennes barn fra en interneringsleir i Syria.

arrow-right expand-left FRANSKE: To franske IS-kvinner som har flyktet fra Baghouz befinner seg i samme leir som de norske.

– Viljen mangler

Venstre-politiker Abid Q. Raja sier til VG at det er den politiske viljen som mangler i Norge.

– Vi har et moralsk ansvar for disse barna, som er uskyldige ofre for foreldrenes handlinger. Det haster, fordi gutten på fire år har en lungesykdom som han kan dø av i den leiren, men som kan behandles i Norge, sier Raja.

Tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide sier til VG at han vil ta saken opp med sine partifeller i regjeringen.

– Dette er hjerteskjærende historier om uskyldige barn som lider under foreldrenes valg. Som nasjon har vi et ansvar for disse barna. Vi må gjøre det vi kan for å hjelpe dem hjem, samtidig som vi må stille foreldrene til ansvar for det de har vært med på, sier Hareide.

Også SVs Karin Andersen mener Norge kan gjøre mer, og viser til den vonde erfaringen med barn av tyske soldater etter andre verdenskrig.

– Unger skal ikke bære på arvesynd. Det er helt nødvendig å prøve å hente dem hjem, selv om det er vanskelig. Det er jo umulig for mødrene og barna å ta seg til en norsk utenriksstasjon, sier hun.

Publisert: 08.04.19 kl. 18:05