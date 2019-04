KUNNE FEIRE: Etter tre år på reisefot kunne Wakker juble for å ha ankommet destinasjonen til slutt. Foto: Joel Carrett, EPA

Fra Nederland til Australia – i elektrisk bil

Nederlandske Wiebe Wakker hadde kjørt 95 000 kilometer da han søndag ankom Sydney. Det klarte han helt uten fossilt drivstoff.

Oppdatert nå nettopp







I mars 2016 forlot han Nederland uten penger i en elektrisk bil, og 1119 dager senere ankom han Sydney i samme bil, skriver The Sydney Morning Herald.

Wakker måtte i stor grad stole på at folk han møtte ville hjelpe ham. Takket være medhjelpere fra 33 forskjellige land, deriblant Thailand, Tyrkia, Iran, India og Malaysia, kom han helt frem med bilen «Blue Bandit».

Selve turen endte ved botanisk hage i Sydney. Med seg hadde han da en parade med rundt 40 biler, som hadde fulgt ham fra nord i den australske byen.

les også Elon Musk hyller Norge på Twitter

Målet var å bevise at elbiler fungerer på lenger turer.

– Jeg ønsket å endre folks mening og inspirere dem til å begynne å kjøre elektrisk ved å vise fordelene ved fornybar mobilitet, sa han ifølge Dawn.

Han mener også å vite at dette er den lengste turen som er gjennomført i en elektrisk bil.

Elbilen er modifisert fra å være en bensindrevet bil og ville, ifølge beregninger Wakker har gjort, ha brukt 6 785 liter drivstoff på samme strekning. Totalt brukte han rundt 300 amerikanske dollar på elektrisitet.

I en Facebook-post skriver Wakker at han er veldig fornøyd med hjelpen han har fått, og at turen faktisk ikke har vært veldig krevende. Han takker alle som har bidratt ved å skrive under på nettsiden hans og hjulpet på veien.

Hvordan han kom seg til øya Australia vites ikke, men man kan anta at han tok båt.

arrow-left











arrow-right expand-left VERDEN RUNDT: En av de mange storbyene han besøkte iløpet av turen var Bangkok.

Publisert: 07.04.19 kl. 16:28 Oppdatert: 07.04.19 kl. 16:44