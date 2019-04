POSERER: Medlemmer av den militante gruppen Libyan National Army (LNA), som ledes av opprørsgeneralen Khalifa Haftar, fotografert på vei ut av Benghazi for å støtte styrker i Tripoli, 7. april 2019. Foto: REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

Libysk opprørsgeneral angriper Tripoli

Styrkene til den libyske opprørsgeneralen Khalifa Haftar sier de har gjennomført de første luftangrepene mot en forstad til Tripoli.

NTB

Kunngjøringen kom rett etter at styrker som er lojale mot den internasjonalt støttede regjeringen i den libyske hovedstaden, kunngjorde en motoffensiv for å forsvare byen.

Situasjonen i Libya har tilspisset seg etter at general Haftar torsdag innledet en militæroffensiv mot Tripoli og erklærte at han vil innta byen. Fredag tok LNA-militsen hans kontroll over den internasjonale flyplassen i byen.

Verdenssamfunnet med FN i spissen er svært bekymret over utviklingen og ber Haftar stanse offensiven, men det viser opprørsgeneralen ingen vilje til.

Søndag begynte USA å evakuere personell som tilhører den amerikanske styrken i Afrika (US Africa Command) fra Libya.

Samtidig opplyser Indias utenriksdepartement at alle indiske soldater som inngår i en fredsbevarende styrke som er utplassert i Libya, er sendt hjem fordi situasjonen i landet har forverret seg.

Også FN varsler at de vil trekke ut deler av sitt personell.

