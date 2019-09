KNUST: To biler ble fullstendig smadret i jordskjelvet i Tirana lørdag.

Over 100 skadet i jordskjelv i Albania

Biler ble knust og innbyggerne flyktet ut i gatene da et jordskjelv rystet Albania. Minst 108 mennersker ble skadet.

Avisen Koha Jone siterer helsedepartementet på at 68 personer har vært på sykehus i hovedstaden Tirana og kystbyen Durres.

Senere melder lokale medier at minst 108 mennersker er skadet, skriver NTB.

Durres var episenter for skjelvet med en styrke på 5,6 klokken 16 i dag, som ble etterfulgt av et nesten like kraftig etterskjelv.

– Det er ingen alvorlige saker, ifølge helsedepartementet, som opplyser at de fleste er utskrevet etter medisinsk behandling.

Like over midnatt til søndag kom det nok et kraftig etterskjelv. Det hadde en styrke på 4,8 og ble registrert nær byen Shijak, som ligger lenger inn i landet.

Personell jobber i ruinene etter at taket på en bygning kollapset i jordskjelvet i Tirana. Foto: AFP

Kraftigste på 30 år

Albanias forsvarsdepartement opplyser ifølge Reuters at skjelvet var det kraftigste i Albania på 30 år. Landet ligger i en jordskjelvutsatt region ved Adriaterhavet.

– Alle naboene våre kom skrikende ut. Gudskjelov varte det ikke lenge, omkring 20 sekunder. Det var et mareritt i tiende etasje, sier pensjonerte Agim (67) til Reuters.

Skjelvet førte til strømbrudd i Tirana. Et titall hus kollapset i landsbyen Helmes, ti kilometer fra Tirana.

I Durres ble vinduer knust og det oppsto sprekker i flere bygninger. En boligblokk fikk en sprekk i fasaden fra sjette etasje og ned til bakken.

Merkbart i nabolandene

Skjelvet kunne kjennes langs hele kysten av Albania og inn i nabolandene Montenegro og Nord-Makedonia.

Statsminister Edi Rami avlyste en reise til New York i forbindelse med FNs hovedforsamling på grunn av jordskjelvet.

Albanias president Ilir Metga og helseminister Ogerta Manastirliu besøkte Durres etter jordskjelvet.

