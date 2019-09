KNUST: To biler ble fullstendig smadret i jordskjelvet i Tirana lørdag. Foto: MALTON DIBRA / EPA

Flere titalls skadet i jordskjelv i Albania

Biler ble knust og innbyggerne flyktet ut i gatene da et jordskjelv rystet Albania. 68 mennesker skal ha blitt skadet.

Nå nettopp







Avisen Koha Jone siterer helsedepartementet på at 68 personer har vært på sykehus i hovedstaden Tirana og kystbyen Durres.

Durres var episenter for skjelvet med en styrke på 5,6 klokken 16 i dag, som ble etterfulgt av et nesten like kraftig etterskjelv.

– Det er ingen alvorlige saker, ifølge helsedepartementet, som opplyser at de fleste er utskrevet etter medisinsk behandling.

Albanias forsvarsdepartement opplyser at skjelvet var det kraftigste i Albania på 30 år. Landet ligger i en jordskjelvutsatt region.

Antall tilskadekomne varierer i albanske medier. Ifølge NTB melder den statlige kringkasteren RTSH om 37 skadde,mens nettstedet Shqiptarja melder om 51.

Skjelvet førte til strømbrudd i Tirana og til at et titall hus kollapset i landsbyen Helmes, ti kilometer fra Tirana.

I Durres ble noen vinduer knust, og det oppsto sprekker i noen bygninger. Bilder viser biler som er knust under stein som har rast fra en fasade.

Skjelvet kunne kjennes langs hele kysten av Albania og inn i nabolandene Montenegro og Nord-Makedonia.

Statsminister Edi Rami avlyste en reise til New York i forbindelse med FNs hovedforsamling på grunn av jordskjelvet.

Personell jobber i ruinene etter at taket på en bygning kollapset i jordskjelvet i Tirana. Foto: AFP

Publisert: 21.09.19 kl. 20:07







Mer om