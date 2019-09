SVÆRING: «Lorenzo» er den største orkanen noensinne så langt nord og øst i Atlanterhavet. Foto: NASA

Orkanen «Lorenzo» får meteorologene til å måpe: – Enestående

Allerede da den ble vurdert til en kategori 4-orkan knuste «Lorenzo» rekorder. Nå er uværet oppgradert til nivå 5. – Helt enestående så langt øst i Atlanteren, sier meteorolog.

Uværet hadde søndag morgen en vindstyrke på over 70 meter per sekund, noe som er høyst uvanlig for orkaner i Øst-Atlanteren. Faktisk er det aldri målt et kraftigere uvær i området, skriver Forbes.

«Lorenzo» hiver seg inn i en rekke av stormer de siste par årene som knuser en eller annen form for rekord. Selv om den ikke umiddelbart utgjør noen trussel for folk på land, kan det hende at den rammer den portugisiske øygruppa Azorene senere neste uke. I øyeblikket befinner uværet seg drøye 2.000 kilometer unna øygruppa.

– Det er helt enestående. Lorenzo har blitt den kraftigste orkanen noen sinne så langt nord og øst i Atlanterhavet, sier Anne Sophie Daloz, seniorforsker ved CICERO-senteret, som tidligere har forsket på orkaner.

Flere intense orkaner

På nåværende tidspunkt er det for tidlig å stole fullstendig på modellene, ifølge Daloz, men mange av dem spår at Lorenzo vil nå Irland torsdag neste uke. Imidlertid vil orkanen svekkes de neste par dagene mens den beveger seg lengre nord.

– Orkaner anslås ikke å forekomme hyppigere. Faktisk spår modellene en liten nedgang, men antallet av intense orkaner øker, påpeker hun.

Vannet er normalt sett for kaldt øst i Atlanteren til å holde liv i så kraftige tropiske orkaner, som typisk beveger seg mot vest og deretter opp langs den amerikanske østkysten.

I år er imidlertid vannet uvanlig varmt i den østlige delen av Atlanterhavet, og derfor har det vært mulig for «Lorenzo» å bygge seg opp såpass kraftig.

600 savnet

For tre uker siden ble Bahamas hardt rammet av den verste orkankatastrofen som har rammet øystaten. Så langt er 56 bekreftet omkommet der, men fortsatt er 600 mennesker savnet. Her kan du lese VGs rapport fra orkanherjede Marsh Harbour.

Orkanen på Bahamas rev også taket av Equinors oljeterminal:

Publisert: 29.09.19 kl. 12:33







