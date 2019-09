AUF-LEDER: Ina Libak håper at Ap sin stortingsgruppe vil stemme for MDG sitt forslag om å hente hjem en syk norsk gutt, sammen med IS-kvinnen som er guttens mor. Foto: Hallgeir Vågenes

AUF utfordrer Støre om Syria-barna: – Hent dem hjem

Arbeiderpartiet bør sørge for at det blir flertall for å hente en norsk IS-kvinne hjem sammen med sin syke sønn. Det mener AUF-leder Ina Libak.

– Dette er en desperat situasjon. Vi må få gutten hjem, og dersom moren insisterer på at hun skal være med, så må hun få bli med. Barnets beste er det viktigste, sier AUF-lederen til VG.

Utspillet kommer etter at Miljøpartiet De Grønne (MDG) har gjort det klart at de vil utfordre Stortinget på å hente hjem en syk norsk gutt (4), hans IS-tilknyttede mor (29) og lillesøster (3). Saken skal stemmes over i Stortinget denne uken, og Ap sitter på nøkkelen til om det blir ja eller nei.

les også Slår alarm om norsk 4-åring: – Gutten dør

– Arbeiderpartiet har alltid sagt at det er barnets beste som skal være styrende, da må det gjelde også i de vanskelige sakene. Mødrene har ansvaret for at barna befinner seg i Syria, men vi må heller være trygge på at vi kan straffeforfølge mødrene når de har kommet hjem til Norge med sine barn, sier Libak.

– Det beste hadde vært om regjeringen fant en løsning, men nå havner saken i Stortinget og da må Arbeiderpartiet ta ansvar der, fortsetter hun.

I SYRIA: Dette er barna som kan bli hentet hjem til Norge, dersom MDG klarer å få flertall i Stortinget. Gutten, som snart fyller fem år, veier bare 11 kilo, mindre enn sin tre år gamle søster. Foto: Privat

I regjering har statsminister Erna Solberg (H) vært klokkeklar på at kun barna, ikke mødrene, kan få hjelp til å komme hjem til Norge. Frp har gått enda lenger, ved å si at de norske IS-medlemmene helst ikke bør få komme hjem i det hele tatt.

I Venstre har Abid Raja sagt at både sønnen og moren bør hentes hjem, mens partiets parlamentariske leder Terje Breivik vil la regjeringen finne en løsning. KrF har uttalt at de mener at både mødrene og barna må få hjelp til å komme hjem sammen, men heller ikke de vil stemme for at Stortinget instruerer regjeringen.

SV og Rødt vil trolig stemme for MDG sitt forslag, mens Senterpartiet trolig stemmer nei. Det betyr at den eneste måten for MDG å få nok stemmer på er om Ap stemmer ja, og Venstre eller KrF da lar seg overtale til å stemme mot regjeringen de selv sitter i.

I vår gikk Ap-leder Jonas Gahr Støre ut i VG og sa at Norge bør hente hjem barna til norske IS-kvinner. Da regjeringen landet på at foreldreløse barn skulle prioriteres, fulgte han opp med at det ikke var godt nok. «Vi må stille opp for alle barna av IS-krigere», sa Støre til VG den gang.

Men i forkant av avstemningen i Stortinget har Støre sendt saken videre til partifelle Anniken Huitfeldt, og hun sier at selv om barna bør hentes hjem, så bør ikke mødrene få hjelp.

– Vi håper partiledelsen lytter til oss i AUF, og vi tror at det er en mulighet for at stortingsgruppen går inn for å støtte MDG, sier Libak.

– Er du skuffet over at Støre tilsynelatende har snudd?

– Jeg bruker ikke tid på å være skuffet, men på å jobbe for politisk gjennomslag. Jeg tror fortsatt at Ap kan lande riktig i denne saken.

