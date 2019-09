TRIPPELDRAPSMISTENKT: Kam McLeod (18) og Bryer Schmegelsky (19). Foto: ALBERTA RCMP

Tenåringer erkjenner trippeldrap – skulle rømme til Europa

Trippeldrapsmistenkte Kam McLeod og Bryer Schmegelsky ble funnet døde etter en av de største politijaktene i Canadas historie. Nå er det funnet flere videoer de hadde spilt inn før de tok livet sitt.

McLeod (18) og Schmegelsky (19) ble funnet i villmarken i provinsen Manitoba sentralt i Canada den 7. august. Politiet kunne senere konstatere at de to unge mennene hadde tatt sine egne liv.

Nå avslører politiet at de to tenåringene i dagene før selvmordene gjorde flere videoinnspillinger. Et digitalkamera som lå ved likene av de to inneholder seks filmer og tre bilder, skriver CBC News.

I den lengste videoen, som varer i 58 sekunder, erkjenner de to drapet på paret Lucas Fowler (23) og Chynna Deese (24), samt Leonard Dyck (64).

DREPT: Kjæresteparet Chynna Deese (24) og Lucas Fowler (23). Foto: Handout / Reuters

– Schmegelsky sier at de er ansvarlige for tre drap. De hadde tenkt å komme seg til Hudson Bay der de hadde planer om å kapre en båt og ta seg til Europa eller Afrika, heter det i en 13 sider lang rapport om hendelsene som er sluppet av kanadisk politi og gjengitt av CBC News.

På videoene oppgis det ingen motiver og heller ingen detaljer om drapene, som fant sted i provinsen British Columbia vest i Canada.

Kameraet tilhørte Leonard Dyck.

– Selvmordspakt

Australske Fowler og hans amerikanske kjæreste Deese var på ferie i Canada da de ble drept. Ble funnet døde ved en motorvei kort tid etter at politiet åpnet sin etterforskning 15. juli.

Fire dager senere fant politiet Dyck, som også hadde blitt skutt og drept.

Politiet har slått fast at de samme to skytevåpnene, derav ett halvautomatisk gevær kjøpt 12. juli, ble brukt både i forbindelse med drapene og selvmordene.

– Mcleod skjøt trolig Schmegelsky før han skjøt seg selv i en selvmordspakt, skriver politiet i rapporten.

– De begikk drapene i kaldt blod og angret overhodet ikke, sier assisterende kommissær Keith Hackett i det kanadiske ridende politiet. til CBC News.

HOLDT PRESSEKONFERANSE: Keith Hackett, assisterende kommissær i det kanadiske ridende politiet. Foto: Darryl Dyck / The Canadian Press

– Ville drepe flere

Ifølge politirapporten sier Schmegelsky i en av de siste videoene at de hadde barbert seg for å forberede seg på sin egen død, og at de «nå planlegger å reise tilbake og drepe flere mennesker og så selv være døde i løpet av en uke».

I rapporten beskrives også et vitneutsagn som tyder på at ytterligere et drap kunne funnet sted. To dager etter de første drapene hadde en bilist stoppet ved motorveien for å ta seg en lur. Plutselig så han en mann med «et langt gevær».

– Mannen begynte å bevege seg mot vitnet i en slags jegerpositur, skriver politiet.

Bilisten kjørte raskt videre.

Ukjent motiv

Politiet har avhørt familiemedlemmer av McLeod og Schmegelsky, som beskriver de to som «bra gutter» som i utgangspunktet dro til British Columbia og Yukon for å lete etter arbeid.

Tenåringene havnet på politiets radar etter at McLeods Dodge pickup ble funnet i full fyr ved Dease Lake 19. juli, en time før politiet fant Dyck.

Hverken videoene som nå er funnet eller avhørene av familiene har gitt politiet noen svar når det gjelder motiv.

Politiet tror at duoen kom over Fowlers bil og drepte ham og kjæresten før de dro videre til Yukon. De antar at McLeod og Schmegelsky fikk trøbbel med bilen og returnerte til British Columbia, der de drepte Dyck av «uspesifiserte årsaker» etter å ha truffet ham ved et sammentreff.

Politiet tror de brant bilene sine for å fjerne bevis og hindre politiets arbeid.

Visepolitisjef Hackett opplyser at politiet ikke vil dele videoene med offentligheten av hensyn til familiene.

