UKRAINA-TRØBBEL: Publiseringen av varselet mot Donald Trump viser hvordan president Donald Trump og hans personlige advokat Rudy Guiliani hadde kontakt med ukrainske myndigheter for få dem til å granske Trumps politiske rival, Joe Biden. Foto: Carolyn Kaster / TT NYHETSBYRÅN

Jusekspert: Tre ting i Trump-varselet vekker oppsikt

Hvis det blir tatt ut riksrettstiltale mot Donald Trump kan han bli den første amerikanske presidenten i historien som blir dømt i en riksrettssak.

Det kan gå mot riksrettstiltale av USAs president Donald Trump – og skulle han bli dømt, vil det være som den første presidenten i historien.

– Dette er veldig spesielt. For to uker siden hadde ingen hørt om denne saken. Nå blir det svært spennende å se hva som skjer de neste ukene, sier Sofie Høgestøl, ekspert på internasjonal rett og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

I går gikk det sjokkbølger gjennom Washington da det Hvite hus offentliggjorde et referat fra samtalen mellom USAs president Donald Trump og Ukrainas statsleder, Volodymyr Zelenskyj fra 25. juli.

Her kom det frem at Trump ba Ukraina om å etterforske sønnen til hans fremste politiske rival i det amerikanske presidentvalget, Joe Biden.

Og før sjokket hadde lagt seg, ble en ny bombe detonert: I dag ble selve varselet om Ukraina-samtalen, som var sendt etterretningskomiteen i Representantenes hus, offentliggjort.

Jurister i Hvite hus koblet på

Høgestøl mener noe av det mest interessante som kommer frem i varselet, er at det antyder at det ikke er én – men flere – personer ved det Hvite hus som ble svært bekymret etter Donald Trumps telefonsamtale.

I varselet står det at flere ansatte ved det Hvite hus var «dypt forstyrret» av innholdet i samtalen, og at også jurister ved det Hvite hus ble påkoblet, fordi flere i staben stilte spørsmål ved hvordan de skulle håndtere at de hadde bevitne at «presidenten misbrukte sin makt for personlig vinning».

– Dette vil Demokratene feste sin interesse ved. De har stevningsmakt i en riksrettsetterforskning, og kan kalle inn personer som hørte telefonsamtalen og juristene i det Hvite hus, sier Høgestøl.

Rudys rolle

Høgestøl mener også det også er interessant at varselet tar for seg rollen til Donald Trumps personlige advokat, Rudy Giuliani.

Ifølge varselet var det et møte mellom Giuliani og Zelenskyjs rådgiver, Andreij Yermark, 2. august. Møtet var en direkte oppfølging av samtalen mellom Trump og Zelensky.

– Det er oppsiktsvekkende at Trump bruker Giuliani som en mellommann for å snakke med personer i Ukraina. Giuliani er ikke medlem av regjering eller en del av staben i det Hvite hus. Vi ville reagert om Erna Solberg brukte en privat advokat til å drive sensitiv utenriks- og sikkerhetspolitisk saksføring, sier Høgestøl.

Hun sier det er for tidlig å si noe om hvilket straffansvar Giuliani kan ha dersom det blir tatt ut riksrett-tiltale.

– Han seiler imidlertid opp som en sentral person, og hans rolle er blitt mer og mer problematisk. Han blir nok kalt inn som vitne for Kongressen.

Følg pengene

Det tredje momentet Høgestøl mener er viktig med varselet, er penge-sporet.

Før telefonsamtalen 25. juli, holdt Trump igjen 400 millioner dollar militær bistand til Ukraina.

– Anklagen er at han brukte militære bistandsmidler til å presse Ukraina, men varselet klargjør ikke hvilken rolle pengene har hatt. Hvis det er tilfelle at Trump gjorde dette, har presidenten brukt offentlige midler på å sverte en motstander, og det tar saken til et nytt nivå, sier Høgestøl.

Under åpningen av FNs generalforsamling i New York bekreftet Trump at USA holdt tilbake militær bistand til Ukraina, og sa at USA ville fortsette med det. Trump sa at Europa heller burde ta på seg mer av ansvaret for å støtte Ukraina.

CLINTON-HØRING: President Bill Clinton ble stilt for riksrett som følge av hans forhold til Monica Lewinsky. Foto: C-SPAN / AFP

Ingen presidenter dømt

Nancy Pelosi, lederen for Representantenes hus, har varslet at de vil starte en riksrettsprosess mot Trump. Det neste steget er en riksrettshøring, og etter det er spørsmålet om det vil bli tatt ut en riksrettstiltale eller ikke.

Det er bare tre eksempler i historien på at presidenter har blitt forsøkt stilt for riksrett.

FØRSTE RIKSRETTSSAK: Disse staute karene stilte daværende president Andrew Johnson for riksrett i 1968. Foto: MATTHEW BRADY / AFP

Andrew Johnson i 1869, Richard Nixon i 1974 og Bill Clinton i 1999.

I alle tre tilfellene ble det utskrevet en riksrett-tiltale, men ingen av presidentene har blitt dømt. For å bli dømt må ⅔-deler av Senatet stemme for tiltale. Med topartisystemet i USA betyr dette at personer fra presidentens eget parti må stemme sammen med opposisjonen for å bli dømt.

Det var ikke flertall i senatet for å dømme Clinton eller Johnson. Nixon trakk seg som president da tiltalen ble utarbeidet, fordi han hadde sitt eget parti mot seg.

– Tidligere har maktmisbruk vært en sentral del av riksrettssakene. I varselet står det at personene som hørte telefonsamtalen, var dypt bekymret for at presidenten misbrukte sin makt til egen vinning. Det går an å se for seg at etterforskningen og justiskomiteen vil se om dette gir grunnlag for tiltale. Spørsmålet om maktmisbruk er sentralt, sier Høgestøl.

– Men vi er ikke der ennå at vi har en tiltale, nå må justiskomiteen foreta en etterforskning, sier Høgestøl.

Publisert: 26.09.19 kl. 20:08







