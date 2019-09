SØSKEN: Storebroren, som snart fyller fem år, vil måtte skille fra søsteren på tre år, dersom han hentes alene til Norge for å få helsehjelp. Moren vil ikke gi fra seg noen av barna. Foto: PRIVAT

MDG vil hente hjem syk norsk gutt, og hans IS-tilknyttede mor

Miljøpartiet De Grønne vil ha en hasteavstemning om å hente hjem en norsk IS-kvinne og hennes syke 4-åring. Ap vil at gutten skal hjem, men vil ikke svare om moren. Nå skal Stortinget avgjøre.

Miljøpartiet De Grønne har fredag formiddag sendt ut brev til de andre partigruppene på Stortinget, der de ber om en rask avklaring fra de øvrige partiene. I brevet står følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sørge for å umiddelbart hente hjem fireåringen i Al Hol på grunn av humanitære hensyn hvor det står om liv og død for et barn som sannsynligvis har diagnosen cystisk fibrose og som uansett er alvorlig syk. Det innebærer også å hente hjem søsteren på 3 år som også er syk og barnas norske 29-årige mor som etterforskes av Politiets sikkerhetstjeneste for deltagelse i terrororganisasjonen IS.»

– Det står om liv og død for denne gutten, og det haster å få det avklart. De sikkerhetspolitiske grunnene til at mor ikke får bli med er ikke så viktige at vi kan ikke risikere at denne gutten dør, sier stortingsmedlem og nasjonal talsperson i MDG, Une Bastholm til VG.

Ap-Jonas kan avgjøre

VG har i flere artikler omtalt den syke 4-åringen, som flere politikere, deriblant Venstre-profilen Abid Raja, har tatt til orde for å hente hjem sammen med sin mor. MDG sitt forslag ble først omtalt i Dagbladet.

I vår gikk Ap-leder Jonas Gahr Støre ut i VG og sa at Norge bør hente hjem barna til norske IS-kvinner. Da statsminister Erna Solberg (H) gikk ut med at kun foreldreløse barn skulle hentes hjem, var Støre klar på at dette ikke var godt nok: «Vi må stille opp for alle barna av IS-krigere», sa Støre til VG den gang.

– Vi forventer at Ap står bak det de tidligere har sagt. Ap sitter på nøkkelen for om det blir flertall. Vi mener alle partigruppene kan si om de mener dette skal være et enkelttilfelle grunnet den alvorlig helsesituasjonen, eller om også andre norske mødre skal få returnere med sine barn, sier Bastholm i MDG.

– Norge er en rettsstat som kan straffeforfølge mødrene her. Vi mener at hensynet til barnas beste må være styrende i denne saken, fortsetter hun.

Uklart fra AP

VG får opplyst at Ap fortsatt mener at alle barna skal hentes hjem. Men samtidig mener partiet at man skal følge linjen til regjeringen, om at mødrene må gi samtykke til at barna får dra alene.

Støre vil ikke gi VG et nytt intervju om saken, men henviser til Anniken Huitfeldt, som sender VG følgende uttalelse på sms:

– Arbeiderpartiet er for å hente uskyldige barn hjem fra Syria. Her må regjeringen og UD finne en løsning, både for akutt helsehjelp og uttransport. Vi vil be UD ta initiativ overfor barnas familie i Norge slik at de kan bidra i en trygg uttransportering av barna, skriver Huitfeldt til VG.

På oppfølgende spørsmål om dette betyr at Ap ikke vil at moren skal få følge sønnen hjem, har ikke VG fått svar.

SV og Rødt har tidligere tatt til orde for å hente barna hjem. KrF har valgt å være tydelig på at både barna og deres mødre må hentes hjem, og jobber for å få regjeringen til å snu. I Venstre er det Abid Raja som har tatt til orde for det samme – men fra en posisjon utenfor regjeringen.

TYNN: Den norske gutten på fire år i leiren i Syria veier tolv kilo, ifølge en fersk oppdatering i hans journal. Foto: PRIVAT

Fem kvinner, seks barn

Striden om de norske IS-kvinnene og deres barn dreier seg om totalt fem kvinner med norsk statsborgerskap, som har til sammen seks barn, og som sitter internert i to ulike leirer i Syria.

Blant disse er det én av kvinnene som aktivt ber om konsulær bistand for å hentes hjem til Norge, nemlig 29-åringen som var gift med den antatt drepte IS-krigeren Bastian Vasquez og som har to små barn, der gutten altså er alvorlig syk.

Som VG har omtalt er det en uenighet mellom UD og kvinnens mor om hva slags helsetilbud gutten trenger. UD har henvist til at gutten trenger en operasjon, basert på en diagnose stilt av Røde Kors (ICRC) og Verdens helseorganisasjon (WHO) – som begge avviser å ha stilt en slik diagnose.

I SYRIA: Den norske kvinnen (28) og hennes barn på to og fire år befinner seg i leiren Al-Hol i Syria. Her blir de filmet rett etter at de slapp ut fra den siste IS-bastionen, Baghouz, i begynnelsen av mars.

Advokat: Takker MDG

Den norske IS-kvinnens advokat, Nils Christian Nordhus, sier til VG at han håper på en rask avgjørelse fra Stortinget. Han vil ta initiativ til å treffe de ulike partigruppene med dokumentasjon om saken, slik han og hans klient opplever den:

– Vi er utrolig glad for at MDGs forslag, og vi håper at Stortinget kan redde guttens liv. Vi er imidlertid bekymret for at stortingspartiene ikke har all nødvendig informasjon om saken. Vi arbeider derfor med å få komme i dialog med partiene, sier Nordhus til VG.

– Gutten dør og de humanitære og sanitære forholdene for ham blir stadig verre, fortsetter han.

UD: – Mor takker nei

VG har sendt UD en rekke skriftlige henvendelser for å få vite konkret hva slags helsetilbud moren er blitt gitt, og hvordan det kan forklares at UD henviste til ICRC og WHO på tilsynelatende feil grunnlag.

Røde Kors har slått fast at deres undersøkelser tyder på at gutten ikke trenger en operasjon for å fjerne en fibrøs cyste, slik UD formidlet til moren, men derimot en langt mer omfattende behandling for det som trolig er den svært alvorlige diagnosen cystisk fibrose.

Statssekretær Audun Halvorsen (H) i UD har svart VG skriftlig om hvorfor de konkrete spørsmålene ikke kan besvares: «Av hensyn til de involvertes sikkerhet og lovpålagt taushetsplikt kan vi dessverre ikke kommentere ytterligere detaljer i denne saken».

Han legger også til følgende: «Utenrikstjenesten har videreformidlet flere tilbud om helsehjelp, som mor har bedt om. Utenrikstjenesten har oppfordret mor til å følge råd fra lokalt medisinsk personell slik at gutten kunne undersøkes nærmere og motta medisinsk behandling. Så langt har mor avslått tilbudene om helsehjelp for sønnen.»

Spørsmålene UD ikke vil besvare

Dette er blant spørsmålene som VG har sendt til UD om den syke 4-åringen, og som så langt ikke blitt besvart:

28. august: Stemmer det at en ny diagnose er stilt, og kan dere gi informasjon om hvem, når og hvordan det ble gjort?

10. september: UD viste til en diagnose stilt av ICRC/WHO – begge instanser avviser å ha stilt en slik diagnose. Hvem stilte denne diagnosen og formidlet den til UD, og hva var det medisinske grunnlaget for diagnosen?

18. september: Hvilket helsetilbud er det konkret norske myndigheter kan bidra med å legge til rette for? Dersom ICRC sitt sykehus ikke kan behandle gutten, hvorfor henvises det til ICRC?

