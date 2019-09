VIL HA BUFFERSONE: Erdogan viste frem et kart der en buffersone langs grensen mot Tyrkia er tegnet inn. Dit vil han returnere mellom to og tre millioner syriske flyktninger. Foto: DON EMMERT / AFP

Erdogan advarer mot ny flyktningbølge og tordner mot Israel

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan advarte mot en ny bølge av flyktninger fra Syria på vei mot Tyrkia og Europa. Så tirret han på seg regionale rivaler og tordnet mot Israel.

I en tale til FNs generalforsamling fyrte Erdogan av en rekke advarsler i kjent stil, og avsluttet med å ønske «fred, rettferdighet og velstand for alle».

Det mest presserende temaet den tyrkiske lederen tok opp er Idlib-regionen i Syria, der krigshandlingene blir verre for hver dag.

– Dersom ikke verden våkner risikerer vi at krigshandlinger fører til fire millioner flyktninger fra Idlib inn til Tyrkia. Og vi kan ikke påta oss en ny flyktningbølge. Dette er et ansvar for det internasjonal samfunnet, sier Erdogan.

OPPRØRSPROVINS: Idlib i Syria er opprørernes siste provins, preget av krigende fraksjoner, mangel på mat og medisiner, og er nå under angrep fra Assad-regimet. Dette bildet er fra oktober 2018. Foto: Ugur Can / DHA

Erdogan fortsatte sin tale med å kritisere den kurdiskdominerte militsen Syrian Democratic Forces (SDF), som har hjulpet USA i krigen mot IS, men som Tyrkia mener er en terrororganisasjon.

– Det blir aldri fred i Syria, dersom ikke alle terrororganisasjoner behandles på samme vis, mener Erdogan.

Den tyrkiske presidenten tok nok en gang til orde for å danne det han kaller en «sikker sone» i Syria – og som han viste på et kart vil dette i praksis være en buffersone langs den tyrkiske grensen.

– Dersom vi etablerer en sikker sone i Syria, så kan vi sende mellom to og tre millioner syriske flyktninger tilbake til sine hjemland, både fra Tyrkia og fra Europa. USA, Russland, Iran og Tyrkia kan få dette til i samarbeid, sier Erdogan.

Men han var ikke ferdig med det: Erdogan hamret også løs mot Saudi-Arabia for at ingen er blitt dømt for det groteske drapet på journalist Jamal Khashoggi, og mot Egypt for at landets første demokratiske president Mohammed Morsi døde «på mystisk vis» under en rettssak.

Representantene for Tyrkias to regionale rivaler så alt annet enn fornøyde ut, men trolig skapte Erdogan aller størst bølger ved å angripe Israel, slik han har gjort mange ganger tidligere.

Han holdt frem et kart som viser hvordan Israel har økt sitt territorium på bekostning av palestinerne siden 1947.

– Finnes det en hemmelig grense vi ikke kjenner til? Hvor slutter og begynner Israel. Før var nesten alt palestinernes land, i dag har de nesten ingenting igjen. Men er dette nok til å tilfredsstille Israel. Nei, de fortsetter til de har overtatt siste rest av palestinernes jord, sier Erdogan.

Han slo fast at den eneste løsningen han har tro på er en tostatsløsning:

– Det eneste som kan gi fred er en egen palestinsk stat etter grensene fra 1967, med Øst-Jerusalem som hovedstad.

