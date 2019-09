INTERNERT I IRAN: Jolie King og Mark Firkin skal ha tatt ulovlige bilder med drone, da de ble arrestert i nærheten av Teheran. Foto: Shutterstock / Shutterstock

Australske reisebloggere arrestert i Iran for angivelig å ha tatt dronebilder

De to australske reisebloggerne Jolie King og Mark Firkin skal ifølge BBC sittet fengslet i ti uker.

Nå nettopp







De to australske bloggerne Jolie King og Mark Firkin dokumenterte reisene sine i Asia og Midtøsten. De skal ha blitt arrestert for ti uker siden i nærheten av Teheran, men nyheter om pågripelsen nådde ikke offentligheten før onsdag, ifølge BBC News.

les også Ekspert om USA og Iran-konflikten: Iran tror USA bløffer

Australias utenriksdepartement bekreftet torsdag at de to australske statsborgerne er arrestert. Pågripelsen skal angivelig ha skjedd etter at paret ble anklaget for å ha tatt ulovlige bilder med en drone.

Videoen av dem som kjører gjennom Karakoram Highway i Pakistan, der snutter tilsier bruk av drone, har over 150.000 visninger. De har også dokumentert reisene sine på Instagram. Ingen av dem har oppdatert kontoene sine på sosiale medier siden slutten av juni.

les også Jusprofessor: Norsk deltagelse i amerikansk militæroperasjon i Iran kan koste oss prestisje-vervet i FN

I en uttalelse fra utenriksdepartementet torsdag, sa parets familier at de håpet å se paret «trygt hjemme så fort som mulig».

Australias utenriksminister Marise Payne beskriver fengslingen som en «svært alvorlig sak». Dette kommer midt i den økende spenningen mellom Vesten og Iran. Australia kunngjorde nylig at de vil være med på en USA-ledet marinestyrke som skal vokte skip på ferden gjennom Hormuzstredet.

les også Trump truer Iran med «utslettelse»

Den australske regjeringen har følgende reiseråd for Iran: «Det er en risiko for at utlendinger, inkludert australiere, vilkårlig kan bli internert eller arrestert i Iran».

Publisert: 12.09.19 kl. 17:11







Mer om