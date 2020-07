LA MATA, SPANIA: På stranden er det tydelig merket opp hvor besøkende kan slå ut solsengene. Foto: Klaudia Lech

FHI advarer: Spania kan bli «rødt» denne uken

Hvis tallene i Spania fortsetter å øke, blir det igjen innført karanteneplikt for nordmenn som reiser dit.

FHI påpeker at økningen i smitte i det nordøstlige Spania trolig vil gjøre at reiserådet endres allerede på fredag.

– Vi har gjort en vurdering av smittesituasjonen i Spania, og reiserådene vil bli vurdert av regjeringen i slutten av uken. Men vi ønsker allerede nå å gjøre reisende oppmerksomme på at Spania kan bli rødt dersom det ikke skjer endringer frem til da, skriver overlege Are Stuwitz Berg i en pressemelding.

Hvis Spania endres fra grønt til rødt, betyr det ti dager karantene når du kommer hjem igjen.

– Økningen i Catalonia og Aragón gjør at Spania nå er over grenseverdien som FHI har satt for antall tilfeller per 100.000, skriver FHI i pressemeldingen.

Men likevel: Det er ikke bare disse regionene som vil bli farget rødt, det er hele landet. VG spurte tidligere i dag FHI om det var aktuelt å innføre regionale reiseråd fra Spania, så du bare må i karantene dersom du reiser til «feil» region.

– Dere har tidligere uttalt at dere ønsker å gjøre regionale vurderinger for EØS-landene som for de nordiske landene?

– Nei, det som er sagt er at dette kan vurderes, og det er regjeringen som beslutter kriteriene for å bruke regionsnivå utenfor de nordiske landene. Vurderingen kan gjøres på regionnivå når det er mulig for helsemyndighetene å gjøre gode og helhetlige smittevernfaglige vurderinger om smittepresset i enkeltregioner. Per nå gjelder dette kun for nordiske land, skriver overlege Are Stuwitz Berg i en e-post til VG.

Ikke tilbakevirkende kraft

Liana Therese Olsen (29) var en av dem som satte seg på flyet til Spania i forrige uke, etter nye reiseråd fra 15. juli. Men hun reiser tilbake til Norge førstkommende torsdag – før det eventuelt blir nye regler.

I BASSENGET: Liana Theresa Olsen (til venstre) reiste ned så fort innreiserestriksjonene ble opphevet, for å besøke sin mor Bente Olsen i Torrevieja. Foto: Lech Klaudia

FHI påpeker at karantenereglene ikke vil ha tilbakevirkende kraft, så hvis de blir innført, vil de gjelde fra fredag.

– Jeg har vært litt stresset. Jeg har vært redd for at fly skal bli kansellert, sier hun.

Olsen reiste for å besøke mammaen sin, som nylig har flyttet inn i en leilighet i Torrevieja i Spania. Hun er ikke er bekymret, men har lagt merke til en rekke endringer de siste dagene. Hun

– Da jeg kom i forrige uke slapp man å bruke munnbind overalt, utenom hvis man var på en plass med mye folk. Nå må man bruke det overalt, sier hun.

Om at reiserådene endres allerede sier hun:

– Jeg ble overrasket, jeg hadde ikke trodd at det skulle skje så raskt, sier Olsen.

