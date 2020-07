FEIRER: Med en fot i hvert land jubler fylkesmannen i Innlandet Knut Storberget (foran) og landshövding i Värmland Georg Andrén (bak)over åpne grenser. Foto: Odin Jæger

Fylkesmennene møtes på grensen: – Det har vært veldig mye smerte

MOROKULIEN/MAGNOR (VG) Fylkesmannen i Innlandet, Knut Storberget, og landshövding i Värmland, Georg Andrén, har feiret gjenåpningen på grensen i dag. Nå jobber de for å unngå en ny stenging av grensene.

De siste månedene har barn møtt foreldre, besteforeldre hilst på barnebarn og kjæledyr blitt overlevert på grensekontoret i Värmland og Innlandet.

Halve kontoret ligger i Morkulien i Sverige og den andre delen i Magnor i Norge.

Tusenvis av nordmenn og svensker, som bor, jobber og har familier i nabolandet, har kunnet bevege seg fritt over grensen. Men fra midten av mars måtte de plutselig forholde seg til en nærmest stengt riksgrense.

Siden grenseåpningen lørdag, har tusenvis av biler igjen passert grensen som før.

Onsdag møttes derfor fylkesmannen i Innlandet Knut Storberget og hans svenske motpart, landshövding i Värmland Georg Andrén, for første gang siden grensene åpnet.

«BROMANCE»: De to fylkesrepresentantene har en god tone - en slags «bromance» ifølge Andrén. Foto: Odin Jæger

Jubel på begge sider

Da regjeringen fredag farget Värmland «grønt» på kartet, mottok Andrén straks en SMS fra Storberget:

«Da, Georg, er det åpnet for våre to land: Värmland og Norge. Regner med stor trafikk over grensen».

– Vi har en felles norsk/svensk kultur. Det er kunstig for oss å ikke møtes, sier Storberget og fortsetter:

– Vi har feiret litt i dag, vi er veldig happy.

– Det er en slags «bromance», skyter Andrén inn.

Før grensene åpnet kjørte omkring 2500 biler inn i Magnor fra Sverige daglig. I helgen ble antallet firedoblet.

Siden lørdag har omkring 18.000 biler passert grensen inn til Norge på denne grenseovergangen alene.

Men selv om det de siste dagene har vært jubelstemning på begge sider av sider av grensen, har coronatiltakene hatt stor innvirkning på fylkene.

SER FREMOVER: Begge ønsker å utvide samarbeidet mellom Norge og Sverige. Foto: Odin Jæger

– Mye smerte

– I de månedene vi har lagt bak oss har vi sett hvilke alvorlige konsekvenser det å stenge en grense, som har hatt passfrihet siden 1954, har fått, sier Storberget.

Han får støtte fra Andrén.

– Det har vært veldig mye smerte i kommunene langs grensen, sier han.

Storberget understreker at de to fylkesrepresentantene knapt snakker om grensehandel, men om familiene som ikke har kunnet møtes, arbeidsplasser som har fått store utfordringer og sosiale forhold som har oppstått.

– For oss som bor i grenseområdet har det vært helt unaturlig med stengte grenser, sier han.

TILBAKE TIL NORMALEN: Siden fredag har grensene mellom Innlandet og Värmland igjen værte åpne - Storberget og Andrén ønsker å holde det slik. Foto: Odin Jæger

Unngå «oss og dem»

Andrén understreker at Norge og Sverige har hatt et tett samarbeid og bygget opp mye over de siste tiårene.

– De fire månedene med stengte grenser har ikke ødelagt det, men det har skapt en ripe i lakken. Det er viktig at vi nå unngår «oss og dem»-tankegang, sier han.

Andrén mener skaden som har skjedd i perioden med stengte grenser raskt kan repareres.

– Vi skal komme oss videre fra det, sier han.

Storberget understreker at begge fylkesmennene har full forståelse for at myndighetene har vært nødt til å ta grep for å bekjempe viruset.

– Dette er en effekt av en uønsket pandemi, ikke dårlig politisk håndverk hverken i Norge eller Sverige, mener han.

FREDSMONUMENTET: For å markere 100 år med fred mellom Norge og Sverige ble granittmomunentet reist midt på grensen mellom Norge og Sverige. De to fylkeslederne jobber nå for å fikse «ripen i lakken» etter måneder med stengte grenser. Foto: Odin Jæger

Vil unngå ny grensestenging

Flere land i Europa har de siste ukene opplevd nye smitteutbrudd. Spania ble i forrige uke «rødt» og Folkehelseinstituttet (FHI) har varslet at reisende fra Belgia risikerer karantene fra og med slutten av denne uken.

– Nå skjer det ting i Europa som både myndighetene i Oslo og Stockholm bør være oppmerksomme på for å unngå nye utbrudd. For å ha kontroll, sier Andrén.

– Vi vet lite om pandemiens effekt. Nå står vi i en situasjon der vi er usikre på om vi får en ny oppblomstring av smitte, sier Storberget.

De to fylkeslederne vil unngå en ny stenging av grensen mellom Norge og Sverige.

– Hvis det blir en ny oppblomstring vil vi gjøre det vi kan og gi tilbakemeldinger til våre regjeringer om hvilke tiltak som har fungert og ikke. Jeg tror ikke at vi kommer til å gå på samme regime en gang til, sier Storberget.

