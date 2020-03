Geneva Wood får en klem av datteren etter at hun har fått beskjed om at viruset er ute av kroppen hennes. Foto: Privat

Fikk dødsbudskapet på «corona-hjemmet» i USA: Slik overlevde Geneva (90)

Med 29 døde ble sykehjemmet det første episenteret for coronapandemien i USA. Geneva Wood (90) tok farvel gjennom beskyttelsesglass. Her forteller hun og familien til VG om å overleve – mot alle odds.

Nå nettopp

Det var den 5. mars, bare to dager før hun etter planen skulle skrives ut fra sykehjemmet The Life Care Center i delstaten Washington, at oldemoren Geneva Wood begynte å hoste kraftig.

Deretter fulgte en voldsom feber.

I januar hadde hun et hjerneslag, og ble derfor lagt inn på sykehjemmet for å komme seg på beina igjen. Samtidig, mot slutten av februar, hadde de aller første tilfellene av coronasmitte kommet til USA – nettopp til Kirkland utenfor Seattle, der Geneva bodde.

Geneva Wood etter at legene har sagt at hun ikke kommer til å overleve corona-smitten. Foto: Privat

En test bekreftet raskt familiens verste mareritt. Geneva, som allerede hadde en svak kropp, var smittet.

– Da vi fikk beskjeden om at Geneva var syk, var vi sikre på at det var dødsdommen. Vi var knust og redde, sier familien i et telefonintervju med VG.

Familien var ikke alene i sjokket:

Minst 129 personer – pasienter, helsearbeidere og besøkende – var smittet ved The Life Care Center. Nyhetene om sykehjemmet, som er beskrevet som «Ground Zero» for coronasmitten i landet, begynte å spre seg – som en skremmende advarsel om hva USA hadde i vente.

Nå, bare noen uker senere er USA midt i et katastrofalt utbrudd som er ute av kontroll. Så langt har flere enn 68.000 personer blitt smittet av viruset i landet, og over 1000 er døde. Millionbyen New York er aller hardest rammet.

les også Ekspert: Derfor kan det bli krise i USA

På sykehuset fikk Genvas familie raskt en nedslående beskjed.

– Legen sa til oss at de hadde gitt henne opp og at livet er i ferd med å slippe taket. Hun ble tatt til en lukket avdeling for å dø, sier Kate Neidigh til VG.

Geneva Wood spiser potetsuppe inne på isolatet. Foto: Privat

Hun er kona til et av Genvas barnebarn og har tatt på seg ansvaret med å snakke med pressen på vegne av familien.

Mens familien var i sorg, tok 90-åringens fire barn på seg verneutstyr og en etter en fikk de gå inn til henne å ta farvel.

Til slutt, tre dager etter at hun ble lagt inn, sto de og vinket farvel på den andre siden av et verneglass.

Men så var det noe som skjedde.

Geneva fikk servert sin favorittrett, en varm potetsuppe, og sakte, men sikkert, dag etter dag, mens hennes venner fra sykehjemmet døde rundt hennes, ble hun bare sterkere.

Ingen vet helt hvordan det skjedde, eller hva det var som gjorde henne friskere.

Geneva selv sier i en kommentar til VG:

– Jeg har fortsatt masse å leve for. Gud er ikke ferdig med meg ennå.

Hun sier i tillegg at hun bestemte seg for å vise familien at det var mulig å bli frisk. Hun ville gjøre familien stolte.

22. mars ble 90-åringen erklært fri for coronasmitten. Denne uken ble hun skrevet ut fra sykehuset.

Da hun kom hjem igjen sa hun til familien: «Jeg har aldri vært i himmelen, men å være her hjemme må være det nærmeste jeg noen gang har vært».









Denne uken ble Geneva Wood utskrevet fra sykehuset. Den lokale pressen intervjuet henne idet hun var på vei hjem.

Familien vet at få er så heldige som dem.

– Vi vet at vi er ekstremt heldige, og at så mange opplever å miste sine kjære, eldre familiemedlemmer. Derfor var vi lenge usikre på om vi skulle gå ut med Genevas historie, sier Kate Neidigh, og legger til:

– Men så tenkte vi at vi ønsket å gi folk et lite håp i disse mørke tidene. Vi ønsket å fortelle vår positive historie om overlevelse.

Genevas historie, som overlevende fra et av USAs hardest rammede sykehjem, spredte seg raskt nasjonalt.

Også visepresident Mike Pence, som har ansvaret for USAs smitteerespons, delte historien:

Den lynraske og dødelige smittespredningen på sykehjemmet i Kirkland vil stå igjen i amerikansk historie som starten på landets coronamareritt – en historie som blir verre og verre for hver dag som går.

USAs smittevernsenter CDC har gransket sykehjemmet og kommet til at mange av de ansatte kom på jobb selv om de var syke, og at flere av dem jobbet på flere forskjellige institusjoner for å tjene nok penger.

En av helsearbeiderne på senteret, som CNN intervjuet denne uken, sa:

– Det var en usynlig invasjon. Det var som å jage djevelen.

Familien snakker med VG fordi de også har et budskap til andre familier som frykter at deres kjære skal bli smittet.

Kate Neidigh sier:

– Våre eldre familiemedlemmene er sårbare. Gjør alt du kan for å oppmuntre dem til å holde seg hjemme og å holde motet oppe. Håp kan gjøre en forskjell.

Geneva Wood med oldebarnet sitt i armene. Foto: Privat

Publisert: 27.03.20 kl. 09:26

Les også

Mer om Coronaviruset

Fra andre aviser