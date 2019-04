ANKOMMET MOSKVA: Advokat Brynjulf Risnes er i Moskva for første gang etter pågripelsen av Frode Berg for halvannet år siden. Foto: Jørgen Braastad, VG

Advokat: – Jeg kan vanskelig se for meg at Frode Berg blir sittende i fengsel i årevis

MOSKVA (VG) Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes er sikker på at «noen snakker sammen» i diplomatiet – men at han og kollega Ilja Novikov samtidig må jobbe for mulig benådning eller soningsoverføring.

Brynjulf Risnes er for første gang på plass i Moskva etter at Frode Berg ble pågrepet for halvannet år siden. Tirsdag kommer etter alt å dømme dommen. Aktor har krevd 14 års fengsel for spionasje.

– Jeg tenker at det ikke kommer noen overraskelser. Dommen blir omtrent som aktors påstand, kanskje noe lavere, men ikke mye, sier Risnes til VG.

Risnes har fått nei på en søknad om å møte Frode Berg.

– Det viktigste for meg videre nå er å legge en strategi sammen med Ilja Novikov. I første rekke skal jeg bruke tiden her til å snakke med ham, sier Risnes.

Også Novikov skulle ha møtt Frode Berg mandag, men tapte loddtrekningen ved Lefortovo-fengselet og fikk ikke møte sin klient.

Tror ikke Berg blir sittende i flere år

– Er det godt håp om at Frode Berg kan komme tilbake til Norge ganske raskt?

– Jeg kan vanskelig se for meg at Frode Berg blir sittende i fengsel i årevis. Jeg regner med at anke er det minst effektive som vi kan gjøre. Mer interessant er det å se på soningsoverføring eller benådningssøknad. Alt som kan gjøres etter de formelle spor. Men det er veldig vanskelig å si noe om tidsperspektivet på dette, sier Risnes.

– Og når det gjelder det uformelle?

– Det er like ukjent for oss som for dere. Men jeg er sikker på at noen snakker sammen, at de har gjort det, og fortsatt gjør det. For alt vi vet, er det en avtale for Frode Berg allerede, men dette er i det blå. Vi må jobbe ut ifra at det ikke er noen avtale eller kommer noen avtale, sier han.

KAN FÅ DOM TIRSDAG: Frode Berg har sittet i varetekt i halvannet år, tirsdag kan han få sin dom. Foto: Arthur Bondar

Putin: Kan ikke benåde en som ikke er dømt

Det er Moskvas byrett som tirsdag skal felle dommen etter spiontiltalen mot Frode Berg. Nordmannen hadde håpet at rettssaken skulle starte tidligere i vinter, men nå er endelig dagen kommet da han får sin dom – og mulighetene er dermed.

– Det går ikke an å benåde en person som ennå ikke har fått sin dom, hverken i Russland eller noe annet land, sa president Vladimir Putin på pressekonferansen etter møtet med statsminister Erna Solberg i St. Petersburg forrige uke.

Solberg var selv ordknapp om Frode Berg-saken.

– Var det et minus at møtet mellom Erna Solberg og Vladimir Putin kom før dommen falt?

– Jeg vet ikke. Jeg har ikke veldig stor tro på at den er et viktig samtaleemne på dette nivået. Jeg tror at grunnlaget for mulig avtale nok legges på et lavere nivå, sier Risnes til VG.

Frode Berg ble pågrepet i Moskva sentrum den 5. desember 2017. Han har siden sittet varetektsfengslet i Lefortovo-fengselet. Advokat Brynjulf Risnes sier til VG at han ikke kjenner til om Berg blir flyttet ut av Moskva om dommen blir rettskraftig.

Publisert: 15.04.19 kl. 18:08