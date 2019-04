arrow-left

Se bilder: Påskefeiringen verden rundt

Mens mange nøyer seg med egg og parader på Langfredag, er det en håndfull mennesker på Filippinene som velger å feire påsken på et kors.

Hundrevis av troende har, tradisjonen tro, latt seg piske og korsfeste på Filippinene langfredag.

Det gjør de for å minnes Jesu lidelser. En av dem beskriver tradisjonen som «et religiøst løfte», melder AFP.

– Jeg vil ikke stoppe med dette så lenge jeg lever, fordi dette gir liv, sier 62 år gamle Wilfredo Salvador, en fisker som gjennomførte tradisjonen for 14 gang.

Hvert år går en håndfull filippinske katolikker gjennom ritualene, som blir beskrevet som den mest ekstreme formen for trosbekjennelse.

arrow-right expand-left GJENGANGER: På San Fernando på Filippinene har den etter hvert velkjente Ruben Enaje blitt korsfestet for 33. langfredag på rad.

De korsfestede får medisinsk behandling etter kort tid på korset, og i løpet av den årelange tradisjonen er det ikke meldt at noen har omkommet eller blitt alvorlig skadet.

Praksisen blir imidlertid kraftig uglesett av den lokale katolske kirken.

Ifølge AFP mener lokale katolske prester at påsken er en tid for stille bønn og refleksjon.

– Jesu korsfestelse og død er mer enn nok til å frelse menneskeheten fra synd. Det er engangstilfeller som ikke trenger å bli repetert, sier en filippinsk katolsk prest, Jerome Secillano, til AFP, og kaller det «fariseiske tendenser».

Korsfestelsene har i de senere år også blitt en blodig turistattraksjon med høy sjokkverdi, og praksisen har fått oppmerksomhet verden over.

arrow-right expand-left Via Dolorosa, Jerusalem

Trilletur og korsbæring

Selv om det er langt fra like brutalt, er det en rekke andre land som der rekonstruksjon av korsfestelsen har blitt en tradisjon i påsken.

I Jerusalem rekonstruerer man deler av korsfestelsen gjennom Via Dolorosa, gaten der Jesus skal ha gått med sitt eget kors på ryggen. I moderne tid samles troende og turister for en fest i gatene, der man bærere egne kors, synger salmer og rekonstruerer deler av evangeliet til glede for besøkende.

I Tsjekkia er masker og skrangletraller en del av den årlige påsketradisjonen. Foto: MICHAL CIZEK / AFP

I Tsjekkia har en langt mer kuriøs påsketradisjon gjenoppstått fra de døde de siste årene. Tsjekkerne marsjerer med trommer og små traller, der sistnevnte lager skranglelyder. De triller seg således gjennom byen.

Lignende tradisjoner foregår i flere europeiske land, men da med trommer. I Tsjekkia har man i tillegg tatt i bruk hvite masker, ifølge nyhetsbyrået AP for å ta inn over seg påskens mysterium.

arrow-right expand-left Sevilla, parademarsj

Hellig trapp

I Roma har besøkende på leting etter åndelig påfyll fått en uvanlig eksklusiv feiring denne påsken.

«Den hellige trappen», som ligger i et kapell i den italienske hovedstaden, er denne påsken åpen for første gang på 300 år. Vanligvis er trappen dekt med treverk, men på grunn av restaurering er den nå åpen en kort periode.

Ifølge tradisjonen er dette trappen Jesus gikk opp da han skulle stå til rette for Pontius Pilatus. Trappen skal ha blitt fraktet til Roma på 200-tallet.

arrow-right expand-left Romere og turister har for første gang på 300 år kunne se den «Hellige trappen», der Jesus selv skal ha gått.

Publisert: 19.04.19 kl. 18:15 Oppdatert: 19.04.19 kl. 18:44