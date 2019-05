DØMT: Her er Julian Assange på vei til rettslokalene i London. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Julian Assange dømt til fengsel

WikiLeaks-grunnleggeren er dømt til nesten ett års fengsel for brudd på kausjonsvilkårene.

Oppdatert nå nettopp







Utenfor rettslokalene i bydelen Southwark ble han onsdag formiddag møtt av et stort presseoppbud og flere demonstranter, som krever at han løslates.

På vei inn i retten knyttet han hånden da han ble fotografert. Noen timer senere ble han dømt til 50 ukers fengsel, som tilsvarer nesten ett år, for å ha brutt vilkårene for prøveløslatelse for syv år siden.

Faren om arrestasjonen: «Et sjokk å se ham slik»

Før straffeutmålingen ba han om unnskyldning. I et brev lest opp i retten hevder Assange at han i 2012 søkte tilflukt i Ecuadors ambassade fordi han var overveldet av frykt for å bli utlevert til USA.

WikiLeaks kaller dommen «like sjokkerende som den er hevngjerrig», og skriver på Twitter at de er bekymret for hvorvidt han vil motta en rettferdig utleveringshøring i Storbritannia .

For tre uker siden tok Assange-saken en dramatisk vending da han ble halt ut av ambassaden av britisk politi etter at Ecuadors president Lenin Moreno trakk tilbake hans politiske asyl.

Han ble pågrepet på vegne av amerikanske myndigheter, som siktet ham for å ha hjulpet Chelsea Manning med datahacking.

Publisert: 01.05.19 kl. 12:01 Oppdatert: 01.05.19 kl. 13:45