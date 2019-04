SJELDEN: En av de få kakaoene som finnes igjen – på et bilde distribuert av newzealandske myndigheter i 2012. Foto: AFP PHOTO/DEPARTMENT OF CONSERVATION

Håp for utrydningstruet papegøye

Det finnes kun 147 fullvoksne kapo-papegøyer igjen i verden, men nå har New Zealand klart å sørge for 76 nye klekkede egg. Det er rekord.

BBC skriver at Institutt for bevaring på New Zealand håper og tror at 60 av de 76 nyklekkede eggene skal ende opp som fullmodne fugler.

Det er mer enn dobbelt så mange som i 2016. Kakapo-papegøyene hekker nemlig kun med to til fire års mellomrom, når rimu-treet avgir fuglenes yndlingsfrukt.

Kakapo-papegøyen, også kjent under navnene uglepapegøye og nattpapegøye, er en kritisk utrydningstruet art. De sjeldne fuglene finnes kun på fire små øyer utenfor New Zealand. For mange år siden var kapo-papageøyen blant de vanligste fuglene i landet. Jakt, avskoging og rovdyr oppgis som årsak til at arten har minket så dramatisk.

De nyklekkede eggene er alle et resultat av bevaringsplanen i regi av myndighetene. Alle fuglene overvåkes nøye med kameraer i hvert rede, og de lever på spesialdiett.

Forsker Andrew Digby sier til BBC at rimu-treet de siste årene har båret mer frukt enn vanlig, noe han mener kan skyldes klimaforandring. Men med så mye frukt fører det til bedre tider for kapo-hunnene, som da gjerne legger dobbelt opp med egg.

Kan ikke fly

Den nattaktive fuglen er den eneste i papegøyefamilien som ikke kan ikke fly, så den har derfor tilpasset seg et liv på bakken.

Kakaoen er den tyngste og tykkeste papegøyearten. Vingene er korte og har liten bæreflate i forhold til kroppsvekten. Hannen veier gjerne opp mot 2,1 kilo, mens hunnen har en gjennomsnittsvekt på i underkant 1,5 kilo.

Man trodde i 1970 at arten var utryddet, men da ble en gruppe kakaoer oppdaget på Stewart island. I 1977 telte bestanden 18 fugler.

«LANDKRABBE»: Kakapo-papegøyen er ikke flygedyktig. Foto: Don Merton / DEPARTMENT OF CONSERVATION

Publisert: 18.04.19 kl. 09:26