GÅR AV: Politisjef i Portland Jami Resch trekker seg fra sin stilling. Foto: Beth Nakamura / The Oregonian

Politisjef trekker seg: – Jeg har hørt dere

Jami Resch trekker seg fra sin stilling som politisjef i Portland, og håper hun kan være et symbol på at politiet i byen virkelig ønsker en forandring.

– De siste ti dagene har jeg sett på byen vår, jeg har hørt hva som har blitt sagt. Jeg har hørt dere. Jeg har spurt dere hva vi må gjøre. Hver gang sier dere «vis oss forandring», sier Resch på en pressekonferanse i Portland i delstaten Oregon mandag.

Videre forteller hun at politietaten har forandret seg, men at disse forandringene ikke er den forandringen.

– Det Portland-politiet ikke har gjort er å stå opp offentlig å si at vi skal være starten på den forandringen, og ta et steg mot den. I går ringte jeg ordfører Ted Wheeler og ba ham støtte meg og politietaten i å være starten på forandringen byen trenger.

Deretter forteller hun at hun trekker seg fra sin stilling, og overlater stafettpinnen til Chuck Lovell.

– Chuck er lidenskapelig, ærlig, ydmyk og ekte til beinet. Da jeg forklarte ham hvorfor jeg ønsket at han skulle overta, sa han at han aldri har ønsket å være en leder. Jeg svarte at det er akkurat derfor han er den rette, fordi han ikke ønsket det, men fordi han var ment for jobben.

Resch slutter ikke i Portland-politiet, og forteller at hennes nye rolle vil bli klar i løpet av de neste dagene. Hun har vært i Portland-politiet i 20 år, mottok applaus fra de fremmøtte da hun gikk ned fra talerstolen.

OVERTAR: Chuck Lovell. Foto: Beth Nakamura / The Oregonian

– Kommer til å bli tøft

Påtroppende politisjef Lovell hyller Resch, og sier at dette valget sier mye om henne som leder. Samtidig legger han til at han står foran en vanskelig oppgave i en by som de siste ukene har vært preget av demonstrasjoner.

– Dette kommer til å bli tøft. Men det er også tøft å møte opp i demonstrasjoner og stå opp for urettferdighet.

– Det er også tøft å være politi. Vi må ikke glemme at når de tar av seg uniformen er de en del av samfunnet, de leverer barn på skolen og går i kirken som alle andre. Vi må huske at det er langt flere gode og flinke politifolk, enn det er dårlige.

Demonstrasjonene og opptøyene i Portland kommer i kjølvannet av drapet på George Floyd, som startet et opprør mot rasisme og politivold både i USA og store deler av verden.

– Da jeg så videoen av Floyd, husker jeg hva jeg reagerte på. Det var ikke taktikken eller antall politimenn, men det var mangelen på omsorg og medfølelse. For meg er ikke kampen mellom oss, men mot holdningen om at noen ikke betyr noe. Det er den sanne fienden.

På spørsmål om han vil håndtere demonstrasjonene i byen annerledes svarer den nye politsjefen:

– På generelt grunnlag kan jeg si at det kommer til å bli forandringer. Vi skal se nøye på hvilke forandringer som må komme, men å forandre noe bare for å forandre noe, er ikke alltid lønnsomt.

Krever politireform

Etter drapet på George Floyd har demokratiske ledere i kongressen satt i gang arbeidet med et lovforslag for å reformere politiet i landet. De ønsker imidlertid ikke å kutte finansieringen erller legge det ned, slik blant annet byrådet i Minneapolis har tatt til orde for.

Flere borgermestere og politisjefer har også gått sammen om å danne en gruppe som kan se på hvordan politiet bedre kan møte svarte amerikanere, skriver Washington Post.

USAs president Donald Trump har tatt til orde for økte midler til landets politistyrker under krisen.

– Må anerkjenne en ubehagelig fortid

Da Portlands demokratiske borgermester Ted Wheeler startet pressekonferansen for politiet mandag, erkjente han behovet for endring.

– I dag markerer vi starten av en ny uke. En viktig uke for å begynne å bygge et rettferdig system for alle i Portland. For å bygge den fremtiden må vi se på hvor vi må forandringer. Vi må også anerkjenne en ubehagelig fortid som systematisk har gitt ulemper til svarte, urbefolkning, brune og mange andre samfunn, sier han.

Ordføreren legger ikke skjul på at han er stolt over måten politietaten er villig til å tilpasse seg og forandre seg.

Ordføreren snakker også til folket om forandringene de planlegger, og gjentar flere ganger at de hører hva folk sagt under demonstrasjonene de siste dagene.

– Vi skal ikke gjøre forandringer bare så vi kan si vi har gjort forandringer, lover han.

