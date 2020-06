Den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell. Foto: Pontus Orre

Flere enn 5000 coronadøde i Sverige: – Et forskrekkelig høyt tall

Det sier statsepidemiolog Anders Tegnell om coronasituasjonen i nabolandet.

12 personer har mistet livet som følge av coronaviruset i Sverige det siste døgnet, mot 102 nye i går.

Statsepidemiolog Anders Tegnell kommenterte under en pressekonferanse at dødstallet denne uken passerte 5000:

– Når det gjelder døde har vi som sagt kommet over 5000 tilfeller totalt så langt, et forskrekkelig høyt tall som jeg tro ingen kunne drømme om at vi skulle havne på, sier Tegnell.

Han nevner utbruddet i Gällivare nord i Sverige og flere utbrudd i forbindelse med studentfester. Han oppfordrer alle om å huske på det nå når de skal feire Midtsommar.

– Det stemmer at vi har løsnet på noen av restriksjonene, men det betyr ikke at faren er over. Vi må passe på at vi ikke skaper nye smittekjeder, sier Tegnell ifølge Expressen.

les også Anders Tegnell: Mindre risiko for en andrebølge i Sverige

– Har passert smittetoppen

Han tilføyer at det er krevende å få god kontroll på smitten, fordi den sprer seg fra en gruppe til en annen.

Torsdag har Sverige lagt frem nye resultat fra antistoff-tester gjort i befolkningen. 3000 personer har blitt testet, skriver svenske Expressen.

Tallene er usikre, men blodprøver tyder på at at rundt seks prosent kan ha hatt hatt viruset i ni ulike regioner i uke 21. Det er langt lavere enn det helsemyndighetene anslo tidligere i epidemien.

Samtidig viser testene at det i april var flere smittede enn i mai.

– Vi tolker det som at vi har passert smittetoppen i Sverige, sier Tegnell.

-Spredningen er formodentlig noe lavere enn vi har trodd, men ikke veldig mye lavere. Men dette er vanskelig. Her er det ikke en jevn spredning i befolkningen, men en veldig flekkvis spredning, sier Tegnell.

Han sier mange flere må testes for å få de tallene de er ute etter. Grunnen sier han er at corona opptrer i klynger og er vanskeligere å måle enn andre sykdommer som sprer seg mer jevnt. Han mener det det er stor variasjon og at ulike grupper nå har mellom 4 - 5 prosent immunitet og opp til 20 - 25 prosent immunitet.

Sverige gjennomfører nå rundt 22.000 coronatester ukentlig.

Publisert: 18.06.20 kl. 14:26 Oppdatert: 18.06.20 kl. 14:52

