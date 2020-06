Johnson: Skammelig at Churchill-statuen er i fare

Statsminister Boris Johnson reagerer og melder at det er absurd og skammelig at statuen av Winston Churchill i London står i fare for å bli angrepet av demonstranter.

Oppdatert nå nettopp

Det skriver den britiske statsministeren på sin twitter-profil.

Det er ventet anti-rasisme-demonstrasjoner i London i helgen, og statuen av Winston Churchill har måttet få beskyttelse i forkant.

– Det er absurd og skamfullt at dette nasjonale monumentet i dag skal være i fare for angrep av voldelige demonstranter, skriver Johnson på Twitter.

Han påpeker at også Churchill noen ganger uttrykte meninger som var og er uakseptable i vår tid, men understreker at den tidligere statsministeren var en helt og at han fortjener sin plass på sokkel.

– Vi kan ikke redigere eller sensurere fortiden. Vi kan ikke late som om vi har en annen historie. Statuene i våre byer ble satt opp av tidligere generasjoner, melder Johnson

les også Amerikansk historieprofessor: Derfor faller de omstridte statuene

Han har forståelse for at sinnene er satt i kok etter at amerikanske George Floyd døde etter en brutal pågripelse av politiet i Minneapolis. Han mener protestene nå har blitt kuppet av ekstremister som ønsker vold.

Det fikk også det utslaget at det ble dramatisk sist helg i London, da flere politibetjenter ble skadet.

I mange vestlige byer er det reist statuer av historiske personer blant annet fra kolonitiden, der slavehandel og undertryking var utbredt. Blant annet ble en statue av Christopher Columbus kappet hodet av i Boston nylig.

Statuer av generaler og soldater fra den amerikanske borgerkrigen, der slaveriet var stridstema har også fått gjennomgå i USA nylig.

Natt til torsdag ble en statue av sørstatenes president Jefferson Davis revet ned av sinte demonstranter i Richmond i Virginia, mens flere statuer i Portsmouth ble halshugget og vandalisert.

les også La Churchill stå!

Johnson mener at de historiske statuene forteller noe om fortiden og også alle feilene som ble begått.

– Å rive dem med vil være en løgn om vår historie og vil gjøre utdannelsen for kommende generasjoner fattigere, skriver Johnson i en remse på åtte innlegg på sin twitter-profil.

VG oppdaterer saken.

Publisert: 12.06.20 kl. 12:49 Oppdatert: 12.06.20 kl. 13:02

Fra andre aviser