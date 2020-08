President Donald Trump og visepresident Mike Pence i Rosehagen før talen til førstedame Melania Trump tirsdag kveld. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Mike Pence får corona-kritikk før landsmøte-tale: «En bakgrunnsfigur»

Talen under landsmøtet blir viktig for en visepresident som stort sett har havnet i skyggen av en svært synlig president.

USAs visepresident Mike Pence (61) er hovedtaleren under tredje dag av Republikanernes landsmøte, når han skal snakke fra Fort McHenry i Baltimore.

Ifølge New York Times blir talen svært viktig for den videre politiske karrièren til Pence, som har tilbrakt de siste fire årene i skyggen av presidenten.

Men før talen får visepresidenten kritikk fra ledende demokrater for nettopp å ikke være synlig nok, som leder av innsattstyrken mot coronaviruset ved Det hvite hus, skriver Washington Post.

Pandemien har tatt livet av nærmere 180.000 amerikanere:

– En stille liten mus

For til tross for at det er Pence som leder leder innsatsstyrken, er det først og fremst president Trump som snakker under pressekonferansene om myndighetenes håndtering.

– Pence er stille som en liten mus, sier Chuck Schumer, som er mindretallsleder for demokratene i Senatet, til Washington Post.

– Han har ikke vist lederskap, han har bare bistått president Trump med å gjennomføre hans dårlige politikk, dårlige gjerninger og, helt ærlig, løgner, fortsetter han.

Flertallsleder i Representantenes hus Nancy Pelosi sier ifølge Reuters at Pence har blitt en «bakgrunnsfigur» etter at han ble utnevnt til å lede innsatsgruppen.

Demokratenes visepresidentkandidat Kamala Harris møter Pence til debatt i oktober. Se talen hennes fra demokratenes landsmøte i forrige uke her:

Kristen-konservativ base

Temaet for dag tre av landsmøtet er «heltenes land», og det er ventet at Pence vil bruke tid på å snakke om patriotisme. Hans kone Karen Pence skal også tale, og hun sier til Fox News at hun vil trekke frem «landets helter» – soldatene som jobber for USA.

Flere hundre personer skal ifølge Washington Post se talen hans.

Den kristen-konservative visepresidenten skal selv ha ambisjoner om å ta over etter Trump i 2024, og han er et viktig bindeledd mellom de viktige kristenevangeliske velgerne og presidenten.

Til tross for dette mener den republikanske strategen Scott Jennings at Pence ikke har lyktes med å skape stor entusiasme for sin politiske person.

– Jeg tror ikke folk kommer til å jobbe hardt for ham. Jeg tror ikke han kan forvente å bli utnevnt bare fordi han har vært visepresident, sier han til New York Times.

Motkandidat Kamala Harris anklager på sin side Pence for å ha intensjoner om å komme med løgner under landsmøtetalen:

– Jeg er ikke bekymret over hva han kommer til å si, jeg vet at det ikke vil bli noe annet enn løgner, sier hun i en tekstmelding som er sendt fra kampanjeapparatet til flere støttespillere.

