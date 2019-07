KRASJET: En varebil full av narkotika krasjet med politiet i Sydney mandag. Foto: HANDOUT / X80001

Narko-bil med milliard-last krasjet med parkert politibil

Politiet i Sydney fant narkotika verdt over en milliard i en varebil som kjørte inn i en parkert politibil utenfor en politistasjon.

NTB-AFP

Nå nettopp

Varebilen, en Toyota Hiace, kjørte raskt fra stedet etter sammenstøtet mandag.

Den 26 år gamle antatte føreren ble pågrepet en time senere, mindre enn en 10 minutters kjøretur unna politistasjonen. Da fant politiet også narkolasten.

237 kilo «ice», en type metamfetamin», befant seg i HiAce-en. Verdien av stoffet anslås til 1,2 milliarder kroner.

26-åringen møtte tirsdag i retten i bydelen Burwood i Sydney, ifølge The Guardian. Han er siktet både for narkolovbrudd og for uaktsom kjøring.

STORFANGST: Politiet fant narkotika for milliarder i varebilen som krasjet med en parkert politibil. Foto: HANDOUT / X80001

Publisert: 23.07.19 kl. 07:52