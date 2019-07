Boris Johnson blir ny statsminister: – Vi skal få gjennom brexit

Boris Johnson (55) er valgt til leder av Det konservative partiet. – Nå må vi jobbe for å forene dette landet, sa Johnson i sin tale. President Donald Trump gratulerer.

Det konservative partiet i Storbritannia kunngjorde tirsdag at Boris Johnson er utpekt som ny statsminister etter at Theresa May gikk av i juni. Den andre kandidaten var Jeremy Hunt, men Johnson var den klare favoritten. Ti kandidater hadde meldt seg på statsministerkampen.

Boris Johnson fikk 92.153 stemmer, mens Jeremy Hunt fikk 46.656 av stemmene. Rundt 160.000 tory-medlemmer hadde mulighet til å avgi sin stemme om hvem som skal lede partiet. Onsdag skal Johnson møte dronningen.

Johnson startet sin tale med å takke sin motstander Jeremy Hunt.

– Du har mange gode ideer, og jeg akter å stjele dem alle, sa Johnson til latter fra salen.

Han takket også May.

Den tidligere statsministeren gratulerer Johnson på Twitter.

– Mange gratulasjoner til Boris Johnson som er valgt til leder av Det konservative partiet, skriver Theresa May.

Johnson er svært kontroversiell og sammenlignes med Donald Trump.

– Gratulerer til Boris Johnsen som blir Storbritannias nye statsminister. Han kommer til å gjøre det stort! skriver Trump på Twitter.

Brexitforkjemper

Mannen som blir den nye statsministeren har vært en forkjemper for brexit siden avstemningen i 2016. Boris har sagt han vil reforhandle utmeldingsavtalen med unionen, mens EU på sin side har sagt det er uaktuelt å gjøre vesentlige endringer i den avtalen som ble forhandlet frem med May.

– Noen sier brexit ikke går. Jeg leste i Financial Times at en påtroppende leder aldri har stått overfor en så overveldende oppgave. Jeg så meg i speilet og tenkte «ser jeg overveldet ut?» Nei. Nå må vi jobbe for å forene dette landet, og beseire Jeremy Corbyn, sa Johnson.

– Vi skal få gjennom brexit den 31. oktober, og gjeninnføre holdningen om at vi kan få til ting, fortsatte han.





















Boris Johnsons tilhengere mener han vil utgjøre et friskt pust, mens flere kritikere mener det kan bli en katastrofe med Boris Johnson som statsminister.

Han har blant annet fått kritikk for at han i august i fjor sammenlignet nikabkledde kvinner med postkasser.

I en undersøkelse utført av YouGov på vegne av den britiske avisen The Mirror, kom det frem at 39 prosent av de spurte betegnet ham som en bajas, 31 prosent mente han ikke er til å stole på, og 26 prosent kalte ham uansvarlig.

– Urepresentativt

Jeremy Corbyn, som Johnson altså har som mål å slå, er imidlertid ikke imponert over den nye statsministeren. Kort tid etter at Johnsons seier ble annonsert, tok han til Twitter for å påpeke at Johnson hadde blitt valgt på udemokratisk vis.

– Boris Johnson har vunnet støtten fra færre enn 100.000 urepresentative medlemmer av Det konservative parti ved å love skattekutt for de rikeste, å presentere seg selv som bankenes venn, og for å promotere en ødeleggende Brexit-plan, skriver lederen for det britiske Arbeiderpartiet, og legger til:

– Men han har ikke vunnet vårt lands støtte.

Statssekretærer trekker seg

Tirsdag, rett før den nye statsministeren blir offentliggjort, meldte utdanningsminister Anne Milton at hun trekker seg. Bakgrunnen for valget skal være at hun har «alvorlige bekymringer om å forlate EU uten avtale».

Mandag ble det klart at Alan Duncan trekker seg som statssekretær i britisk UD. Han sier han ikke kan jobbe for Boris Johnson. en avtroppende statssekretæren for Europa og USA har vært sterkt kritisk til Johnson, og hans avgang kommer derfor ikke som en overraskelse, skriver The Guardian.

Finansminister Philip Hammond og justisminister David Gauke har varslet at de vil gå av nå som Johnson blir statsminister.

Fakta om Boris Johnson Britisk konservativ politiker. Tidligere utenriksminister i Theresa Mays regjering. Ordfører i London 2008–2016.

Født i New York 19. juni 1964 (52 år gammel)

Fullt navn: Alexander Boris de Pfeffel Johnson

Utdannet ved Eton og Oxford

Har vært journalist i The Times og The Daily Telegraph (Brussel-korrespondent). Redaktør av det konservative tidsskriftet The Spectator fra 1999 til 2005.

Parlamentsmedlem 2001-2008, valgt inn fra Henley. Valgt inn igjen i Parlamentet i mai 2015, da fra valgkretsen Uxbridge and South Ruislip.

Medlem av den konservative «skyggeregjeringen» som talsmann for kultursaker i 2004 og for høyere utdanning 2005–2007.

Frontfigur for brexit-kampanjen i folkeavstemningen i 2016

Gift to ganger. Seks barn (tre døtre og tre sønner). Skilt høsten 2018 etter 25 års ekteskap.

Samboer med Carrie Symonds, tidligere kommunikasjonsrådgiver for Det konservative partiet. Hun jobber nå for Bloomberg. Vis mer

Usikker fremtid

Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder sier til VG at han ikke helt vet hva man skal forvente med Boris Johnson ved roret i øyriket.

– Han er en omstridt politiker som anklages for å være splittende og fare med usannheter og direkte løgn. At han er narsissistisk, egoistisk, snur kappa etter vinden og ikke står for noe, er også blant karakteristikkene britiske medier har kommet med de siste dagene, sier Mustad.

– Det man lurer på er om han nå klarer å vise en annen side av seg selv, slik vi vet han er kapabel til. Han har god klassisk utdanning fra Eaton og Oxford og tung politisk innsikt. Spørsmålet er om han velger å bruke dette til å forsøke å samle partiet og nasjonen, eller om han fortsetter i samme spor, sier førstelektoren.

STATSMINISTER: Boris Johnson tar over som ny statsminister i Storbritannia etter Theresa May. Her er han utenfor kontoret sitt tirsdag. Foto: HANNAH MCKAY / X03696

– En showman

Han får støtte fra Storbritannia-kjenner Per Edgar Kokkvold.

– Johnson er en showman og ingen typisk politiker. Han er opptatt av seg selv og det å lykkes, og de eneste ismene man kan knytte til ham er pragmatismen og egoismen. Håpet for Storbritannia er at han er en større pragmatiker enn det han gir seg ut for, sier han til VG.

Kokkvold spår en vanskelig start for Johnson og påpeker at han har satt seg selv i en nesten umulig situasjon med løftet om at Storbritannia uansett konsekvenser skal ut av EU innen fristen 31. oktober.

– Det er ikke støtte i parlamentet for å gå ut av EU uten en avtale, og noen ny avtale med EU får han ikke, sier Kokkvold.

– Han kan true og sette hardt mot hardt, men Johnson står uten velvilje i Brussel. Han var ikke likt der hverken som utenriksminister eller journalist. Det er ikke overdrevet å si at han er forhatt av embetsverket og byråkratiet i EU, sier han.