Babyer døde i glovarm bil - faren nekter skyld for drap

New York-mannen (39) som er siktet for å ha drept sine ett år gamle tvillinger for to dager siden, erklærer seg ikke skyldig i anklagene.

Mindre enn 20 minutter siden

Tragedien utspant seg i New York fredag. Faren har forklart at han glemte tvillingene i bilen i åtte timer, mens han selv gikk på jobb. Lørdag morgen ble han siktet for drap på ettåringene – en gutt og en jente.

Siktelsen lyder på drap som følge av kriminell forsømmelse samt å sette barn i fare. I en høring natt til søndag norsk tid ble det klart at barnefaren nekter skyld i alle punktene.

Mannens advokat uttalte i retten at «dette er en tragedie av ufattelige dimensjoner». Barenfaren selv var i tårer under høringen i Bronx Criminal Court, melder News 12 The Bronx.

Løslatt

39-åringen er løslatt mot en kausjon på om lag 800.000 kroner. Etterpå ble han gråtende gjenforent med sin kone utenfor rettsbygningen.

Da politi og redningspersonell rykket ut til bilen med tvillingene, skal faren var det for sent. De var allerede døde.

Bronx-mannen forklarte etterpå i avhør at han etter å ha sluppet av et annet barn på tre år i en barnehage, selv dro på jobb – overbevist om at han også hadde levert fra seg tvillingene i barnehage.

– Jeg blacket ut. Barna mine er døde. Jeg har drept barna mine, skal han ha uttalt i avhøre ifølge ABC News.

ÅSTEDET: Politiet på stedet der tragedien skjedde. Foto: KAMERA ONE

Øyenvitner har forklart til politiet at mannen sto i panikk utenfor bilen og ropte og skrek etter hjelp.

Først etter at 39-åringen hadde satt seg i bilen for å kjøre hjem etter avsluttet arbeidsdag, oppdaget han barna i baksetet. Da hadde han rukket å kjøre et par kvartaler. Barna skal ha vært livløse med skum i munnvikene og mannen ringte selv alarmsentralen.

Fredagen var en varm dag i New York fredag, med over 25 varmegrader. Før han gikk på jobb, hadde faren sluppet av et av sine andre barn, en treåring, i barnehage.

Ifølge amerikanske medier mister i gjennomsnitt 38 barn livet i USA hvert år som følge av hjertestans mens de er innelåst i opphetede biler.

Publisert: 28.07.19 kl. 08:05

