Et bilde tatt lørdag viser Stena Impero i den iranske havnebyen Bandar Abbas.

Advarer mot å seile i Hormuzstredet etter skipsarrest

De europeiske stormaktene anmoder Iran om å slippe det svenskeide tankskipet Stena Impero, som ble tatt i arrest i Hormuzstredet i går kveld.

Det svenskeide tankskipet Stena Impero ble fredag oppbrakt av Iran, etter påstander om brudd på internasjonal maritim lov. Ifølge iranske myndigheter kolliderte tankeren med en fiskebåt i iransk farvann, og skal ha ignorert nødanropet fra båten.

Storbritannia og utenriksminister Jeremy Hunt har derimot omtalt hendelsen som «uakseptabel» og svært bekymringsfull, men vektlegger at landet kun vurderer diplomatiske løsninger. Like fullt er situasjonen anspent.

Myndighetene advarer nå britiske skip om å bevege seg i Hormuzstredet, og Hunt uttalte i går kveld at landet vil respondere på en «kontrollert, men robust» måte på Irans handlinger.

– Skipene bør holde seg borte fra området inntil videre, sier en talskvinne for den britiske regjeringen, ifølge BBC.

Både tyske og franske myndigheter har i morgentimene lørdag anmodet Iran om å løslate tankskipet og mannskapet om bord, som nå er fraktet til havnebyen Bandar Abbas på det iranske fastlandet. Mannskapet på 23 personer, med russiske, latviske, indiske og filippinske sjøfolk, er fortsatt om bord i skipet.

– Tyskland fordømmer arresten av kommersielle fartøy i Gulfen på det sterkeste. Dette er en farlig eskalering av en allerede anspent situasjon, melder det tyske utenriksdepartementet på sin offisielle twitterkonto.

– Vi fordømmer dette sterkt, og uttrykker full solidaritet med Storbritannia, heter det i en kunngjøring fra det franske utenriksdepartementet.

Også myndighetene i India og Filippinene jobber med å få løslatt sine statsborgere fra båten, melder NTB.

Utenriksdepartementet: - Stor bekymring

I går kveld uttalte statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet følgende til VG:

– Vi ser med stor bekymring på situasjonen rundt Hormuzstredet. Angrep på skipsfarten er uakseptable og bidrar til å eskalere en allerede spent situasjon i regionen. Fri navigasjon og sikker seiling er av stor betydning, også for Norge som er en stor skipsfartsnasjon. Norge oppfordrer fortsatt alle parter til å unngå handlinger og ytringer som bidrar til ytterligere opptrapping.

All skipsfart til Persiabukten går gjennom Hormuzstredet, som ligger mellom Iran og den omanske eksklaven Musandam. En stor andel av verdens oljetrafikk går gjennom stredet, som gjør plasseringen strategisk viktig. Viktigheten av stredet for verdens økonomi gjør det sårbart, men også til et sterkt forhandlingskort for Iran, ettersom passerende skip må gjennom både iransk og omansk territorialfarvann.

Leder for Iran Human Rights, Mahmmod Amiry-Moghaddam, tror at handlingen er en hevnaksjon (se video under):

Forholdet mellom Iran og Storbritannia/USA har vært særlig anspent de siste månedene, etter at USA strammet inn på sanksjonene mot førstnevnte etter å ha trukket seg fra atomavtalen.

Mens Storbritannia fortsatt holder på avtalen, ble forholdet til Iran satt på prøve etter at den kongelige marinen bidro med å kapre et iransk tankskip utenfor kysten av Gibraltar, mistenkt for å ha smuglet olje til Syria som et brudd på sanksjonene.

Fredag ble karantenetiden for det iranske tankskipet utvidet med ytterlige 30 dager i Gibraltars øverste domstol.

Publisert: 20.07.19 kl. 12:30