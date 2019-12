PRESIDENT: Donald Trump under et møte med journalister julaften. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Trump om Pelosi: – Hun hater alle som stemte på meg

Mens det fremdeles er uklart når en riksrettssak vil starte i Senatet fortsetter den politiske ordkrigen i USA.

Julaften langet Donald Trump igjen ut mot lederen av Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi.

– Hun hater Det republikanske partiet. Hun hater alle som stemte på meg og Republikanerne. Hun gjør stor skade på landet, sa presidenten ifølge Washington Post til journalister som hadde overvært en seanse der han over telefon fra sitt feriested i Florida ønsket amerikanske soldater rundt om i verden en god jul.

Bakgrunnen for tiraden var selvsagt at Representantenes hus, det ene av to kamre i Kongressen, i forrige uke stemte for å stille presidenten for riksrett. Det er bare tredje gang i historien dette skjer mot en president.

Men så langt har Pelosi latt være å sende saken videre til Senatet, Kongressens andre kammer, der selve riksrettssaken skal gjennomføres.

– Demokratene har ingen beviser i det hele tatt. Jeg er i en veldig god posisjon, sa Trump til reporterne.

Frykten

Bakgrunnen for at Demokratene stemte for å stille Trump for riksrett er at de mener presidenten blant annet skal ha forsøkt å presse Ukraina til å etterforske Joe Biden, som kan bli deres presidentkandidat i neste års valg.

Alt tyder likevel på at det republikanske flertallet vil frikjenne Trump når saken til slutt havner i Senatet. For at han skal dømmes kreves to tredels flertall. Demokratene har bare 47 av 100 senatorer.

SPEAKER: Nancy Pelosi er den øverste lederen av Representantenes hus, det som i USA kalles for «Speaker of the House». Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Men først må altså Nancy Pelosi formelt sende dokumentene fra forrige ukes avstemning over til sine kolleger i Senatet. Det har hun ikke gjort ennå, og akkurat nå er det full stillingskrig i Kongressen, og det er helt i det blå når dette kommer til å skje.

Pelosi forsøker å legge press på Mitch McConnell, Republikanernes leder i Senatet, for å sørge for å få en rettferdig rettssak.

Frykten til Demokratene er at McConnell skal gjennomføre en hastesak med minimalt med vitner, og dermed danne inntrykk av at presidenten ikke har gjort noe galt, slik de mener han har. Pelosi ønsker flere sentrale vitner, noe McConnell har sagt nei til. Han jobber på sin side tett med Det hvite hus rundt planleggingen av hvordan saken skal gjennomføres.

JULEPYNTET: Presidenten og førstedame Melania Trump på vei til deres julefest i Mar-A-Lago-hotellet Donald Trump eier i Palm Beach, Florida. Foto: LEAH MILLIS / REUTERS

Mange demokrater har reagert sterkt på at han offentlig har gitt uttrykk for at han ikke kommer til å være et upartisk jurymedlem, slik eden alle senatorene må avlegge i forkant av en riksrettssak sier de skal være.

– Få deg et liv

Presidenten fnyser derimot av kravene fra Demokratene.

– Nå når saken kommer til Senatet ønsker de seg alt. I Representantenes hus ga de ikke meg en rettferdig rettergang, hevdet Trump om prosessen som foregikk i kammeret Demokratene har kontroll over.

Det han ikke sa noe om er at han selv ble invitert til å forklare seg i høringene, men takket nei. Et av de to punktene Huset til slutt brukte som grunnlag for å stemme ja til riksrett var også at Trump hindret dem i sin etterforskning ved at han nektet en rekke vitner fra sin administrasjon å forklare seg i høringene.

Heller ikke det nevnte Trump i sin samtale med journalister julaften.

Ikke overraskende var Trump også aktiv på Twitter på julaften. Og heller ikke overraskende angrep han også der Demokratene generelt og Pelosi spesielt. Til det responderte enkelte demokrater med å vise til julehøytidens budskap.

– Det er julaften. Skaff. Deg. Et. Liv, skrev kongressmannen Hakeem Jeffries.

Publisert: 25.12.19 kl. 11:09

