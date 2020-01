I OHIO: Donald Trump holder velgermøte natt til fredag norsk tid. Foto: SAUL LOEB / AFP

Trump: Soleimani ville angripe amerikanske ambassader

Til velgerne i Toledo, Ohio sier USAs president Donald Trump at den drepte generalen Qasem Soleimani «så seriøst på flere amerikanske ambassader».

Oppdatert nå nettopp

– Han planla aktivt nye angrep, og han så seriøst på våre ambassader –

ikke bare ambassaden vår i Bagdad, sa Donald Trump til velgerne i Toledo, og avslørte dermed mer om det «nært forestående angrepet» hans administrasjon har vist til for å begrunne likvideringen av den iranske generalen Qasem Soleimani.

Til pressen utdyper han:

– Vi tok et monster, og det skulle skjedd for lenge siden. Vi gjorde det fordi han ville sprenge ambassaden vår.

Trump har fått kritikk både internasjonalt og fra amerikanske politikere for å ikke ha informert kongressen før han beordret fredagens angrep mot Soleimani – et angrep som sørget for at den spente situasjonen mellom USA og Iran eskalerte kraftig.

Bakgrunn: Trump presses om Iran-angrep: – Uten nødvendige bevis

Natt til onsdag hevnet Iran seg ved å avfyre flere raketter mot to militærbaser som huser amerikanske styrker i Irak.

Stemte for å begrense Trumps handlingsrom

Like før Trump gikk på scenen i Toledo, stemte Representantenes hus for et forslag om å begrense USAs president Donald Trumps muligheter til å utføre nye militære handlinger i Iran

Ifølge nyhetsbyrået AP er forslaget først og fremst symbolsk, og innebærer at Trump må søke Kongressens godkjennelse før ytterligere militære operasjoner i Iran.

Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Uttalelsen er ikke bindende for presidenten, men leder for Representantenes hus kaller den likevel viktig.

– Dette er en uttalelse fra den amerikanske kongressen, sier hun, og legger til at hun mener den kan beskytte amerikanske liv.

Avstemningen endte med 224 mot 194 stemmer i det demokratisk-kontrollerte Representantenes hus.

Til dette har Trump følgende å si:

– Her har vi en fyr som slaktet sivile og militære, og Nancy Pelosi sier «hvordan våger du? Du skulle hatt tillatelse fra Kongressen, du skulle fortalt oss det så vi kunne lekket informasjonen til media», sier Trump til velgerne i Ohio, og legger tiL:

– Vi hørte hvor Soleimani var, hvordan han skulle komme seg dit, og vi måtte ta en beslutning. Vi hadde ikke tid til å ringe Nancy først!

VG oppdaterer saken.

Publisert: 10.01.20 kl. 01:51 Oppdatert: 10.01.20 kl. 02:02

Mer om

Flere artikler