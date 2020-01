ARRESTERT: Her ved domstolen i Barcelona holdes den svenske mannen. Foto: Felipe Morales/ AFTONBLADET

Tidligere toppstudent pågrepet for trippeldrap

En svensk mann i slutten av 20-årene er pågrepet for trippeldrap i Barcelona. – Han var sosial og hyggelig, sier tidligere studiekamerat til Aftonbladet.

Mandag ble tre personer drept i gamlebyen i Barcelona, og en svensk 28-åring er mistenkt for å være drapsmannen.

Politiet mener mannen skal ha drept en eldre mann i offerets leilighet, satt fyr på stedet og deretter rømt via balkongen. Senere samme kveld mener de han skal ha drept en eldre dame og en mann i 50-årene, ifølge svenske Aftonbladet.

Torsdag ble han arrestert av politiet i Barcelona. Lokale medier opplyser at den mistenkte ikke har sagt noe hverken i avhør eller i retten, skriver Aftonbladet.

FLYKTET: Den mistenkte skal ha drept en mann her, og deretter satt fyr på leiligheten før han rømte. Foto: Felipe Morales /Aftonbladet

Var toppstudent

Svensken var inntil nylig registrert som student ved en av Sveriges mest ettertraktede studielinjer, jusstudiet ved Universitetet i Uppsala.

Dokumenter fra universitetet viser at mannen var en toppstudent, og fikk høyeste karakter ved flere anledninger på studiet.

Ifølge tidligere studievenner var den mistenkte en sosial og hyggelig person.

– Vi møttes ute på pub noen ganger, da var han en utadvendt person som ofte spøkte, sier en studiekamerat til Aftonbladet.

JUSSTUDENT: Her ved Universitetet i Uppsala fikk svensken toppkarakterer. Foto: BERTIL ENEVÅG ERICSON / TT / TT NYHETSBYRÅN

Droppet studiene

Under studiene hjalp svensken et familiemedlem ved å representere han i retten. I denne perioden med rettsforhandlinger og fulltidsstudie ble for mye, og mannen droppet studiene og flyttet fra studieboligen.

Studievennene, som nå er ferdige med universitetet og er jobb, er sjokkert.

– Det høres helt fremmed for meg. Jeg så ingen tegn til at han var voldelig eller aggressiv, sier en av vennene til Aftonbladet.

