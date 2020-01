PÅ KJÆRESTETUR: Henrik Ose og Birgitte Skarmyr er torsdag coronavirusfast i Italia. Dette bildet er tatt på Mallorca.

Passasjerer får gå i land etter virusfrykt på cruiseskip

I flere timer satt passasjerene på et cruiseskip i den italienske byen Civitavecchia mens skipet ble sjekket for det nye coronaviruset. Resultatene viste seg å være negative.

Oppdatert nå nettopp

Det var den italienske allmennkringkasteren TGR rai som meldte at skipet «Costa Smeralda» med 6000 passasjerer ble holdt igjen i byen Civitavecchia på grunn av mistanke om coronavirus hos to av passasjerene.

De skrev at et kinesisk par om bord angivelig hadde feber.

Ifølge NTB får nå alle de om bord på skipet gå i land, da testene på det kinesiske paret viser seg å være negative for coronaviruset.

Fakta coronaviruset * Coronaviruset 2019-nCoV har forårsaket et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. * Utbruddet startet i desember 2019, og viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020. * Det hittil ukjente viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom. * Smittekilden er foreløpig ukjent. Man antar at smittemåten er dråpesmitte som for andre coronavirus. * Råd for å forebygge går på god håndhygiene samt å unngå dråper fra host/nys gjennom luften, direkte kontakt og indirekte kontakt med smittede. * Inkubasjonstiden regnes til å være mellom 2 og 14 dager. Kilde: Folkehelseinstituttet

PÅ KJÆRESTETUR: Henrik Ose og Birgitte Skarmyr er torsdag coronavirusfast i Italia. Dette bildet er tatt på Mallorca. Foto: Privat

The Guardian meldte at prøver hadde blitt sendt til testing etter at tre leger og en sykepleier gikk om bord på skipet og så til paret.

Henrik Ose (28) fra Ålesund kom sammen med kjæresten Birgitte Skarmyr (29) om bord i båten i Barcelona mandag. De skal videre til Roma, men fikk ikke gå i land på flere timer.

Klikk for å aktivere kartet

Til kai, men får ikke gå i land

I 08-tiden torsdag la båten til i Civitavecchia nordvest for Roma.

– Da skulle vi reist inn til Roma, men det var vel ikke før nærmere 09 første melding kom om at vi ventet på at havnemyndighetene skulle gi lov til å sende folk i land, fortalte Ose til VG via telefon da de ikke kom seg fra skipet.

SÅ LANGT: «Costa Smeralda» ligger til kai, men ingen får gå i land eller om bord skipet. Foto: Henrik Ose

En time eller to senere fikk de samme melding.

– Så i 12-tiden fikk vi melding fra kapteinen om at det fortsatt ikke ble noe. Han opplyste at samtlige med symptomer, uansett om smitte var påvist eller ikke, behandles som faktisk smitte. De prøvde å forsikre folk om at alle har det bra og forhindre panikk, sa nordmannen.

Han skulle gjerne hatt mer informasjon, men synes mannskapet ellers håndterer situasjonen fint. Han så ikke tilløp til panikk, men sa det så ut som om noen er redde.

LES OGSÅ: SAS stanser alle flyginger fra Kina

INGEN LANDGANG: Ingen får forlate skipet før prøveresultatene er klare, har passasjerene fått beskjed om. Foto: Henrik Ose

– Munnbind over alt

– Folk går med munnbind over alt her, og noen har skjerf foran ansiktet. Vi ser på enkelte at de er nervøse og går rundt med munnbind, men det er ikke representativt for helheten, sa han.

Etter planen skulle skipet seile videre i 17–18-tiden i dag.

– De to neste stoppene er også i Italia, så får vi se om det behandles på andre måter der. Sånn det ser ut herfra, sitter de som skulle gått om bord her fortsatt på terminalen og venter. Ingen av landgangene for passasjerene er satt ut, kun den helt nede ved mannskapet, fortalte Ose.

I 14-tiden fikk passasjerene oppdatert informasjon om at det er tatt prøver av dem som er syke.

– Vi ble litt skuffet over at vi ikke fikk dra inn til Roma, for det skulle være høydepunktet på reisen. Men vi har kost oss med øl og vin og pizza, Vi prøver å ta det med godt humør, selv om vi forstår alvorlighetsgraden i det. Jeg er glad for at de tar det seriøst, understreket norske Ose.

UD: Jobber med å hente ut nordmenn av Kina

Torsdag ettermiddag bekrefter Utenriksdepartementet (UD) overfor VG at de jobber for å hente norske borgere ut av Wuhan i Kina, hvor det nye coronaviruset oppsto.

– UD har kontakt med et lite antall norske borgere i Hubei- provinsen i Kina. Sammen med andre europeiske land arbeides det med å legge til rette for assistert utreise fra Wuhan for dem som har uttrykt ønske om dette, sier pressetalsperson Siri Svendsen til VG.

Britiske myndigheter har slått fast at når deres borgere hentes ut, må de settes isolert i karantene i 14 dager. Viruset har ikke kommet til Norge.

New York Times melder torsdag morgen norsk tid at over 7700 mennesker er syke og 170 døde, ifølge kinesiske myndigheter og Verdens helseorganisasjon (WHO). Alle unntatt 68 av disse er meldt inn på fastlandet i Kina. Så langt har samtlige dødsfall vært i Kina.

CNN har et kart som viser virusets spredning etter hvert som det blir registrert.

De fleste av de døde var enten middelaldrende eller eldre, skriver Huffington Post.

Publisert: 30.01.20 kl. 15:04 Oppdatert: 30.01.20 kl. 20:59

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser