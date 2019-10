– Jeg tror avtalen til Boris Johnson blir hårfint stemt ned, og jeg håper den mislykkes, sier Brexit-partiets leder Nigel Farage til VG. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Brexit-sjef Nigel Farage til VG: – Avtalen til Boris Johnson blir stemt ned

PÅ TOGET FRA BRUSSEL TIL LONDON (VG) Øverst på listen over Nigel Farages politiske mål er kravet om at britene bryter med EU, uten en avtale.

For mindre enn 10 minutter siden







I Union Jack-mønstrede sokker og med et glass rødvin sitter han på toget som forlater EUs hovedstad Brussel fredag ettermiddag. Siste stopp er London og Storbritannia. Nigel Farage har en blokk og penn på bordet foran seg. Han noterer og blar i avisen.

Den store nyheten i britiske medier er avstemningen i Underhuset lørdag. Det er den viktigste dagen i britisk politikk på lenge. «Super Saturday» kaller de den.

Underhuset skal stemme over den nye brexit-avtalen Johnson har fått med og EU. Theresa Mays avtale ble stemt ned tre ganger - vil Boris Johnson klare det hans forgjenger ikke klarte?

Mens toget farer gjennom Euro-tunnelen under Den engelske kanal spør VG om Farage vil svare på noen spørsmål om utfallet i morgen.

– Håper den mislykkes

– Jeg tror avtalen til Boris Johnson blir hårfint stemt ned, og jeg håper den mislykkes. Avtalen hans leverer ikke på brexit – den vil føre til at vi får flere år med forhandlinger med EU, sier Farage til VG.

Til andre medier sier Farage at han er først fornøyd når alle bånd mellom EU og Storbritannia er kuttet. Det betyr også at han vil at plassen hans i Europaparlamentet i Brussel forsvinner.

VAREMERKE: Sokkene med britisk flagg er Nigel Farages signatur. Bildet er tatt i mars 2019 og er ikke fra fredagens togtur. Foto: ERIK S. LESSER / EPA

Avstemningen blir en thriller

Hvis flertallet stemmer for avtalen blir det endelig litt orden på brexit. For å få til det må Johnson overbevise flere enn han har klart så langt.

Thriller i parlamentet: Slik kan Johnson seire

Som Farage sier: Hårfint er et viktig stikkord.

Ut ifra hva partiene i Underhuset har stemt tidligere tyder alt på at avstemningen blir svært jevn. Noen få stemmer kan vippe resultatet i den ene eller andre retningen.

Om avtalen blir stemt ned ser Farage flere muligheter til å ta en nøkkelrolle og stake ut den videre kursen for Storbritannia.

– Hvis avtalen blir stemt ned i morgen er det en reell sjanse for at det blir et nytt valg. Vi har et parlament som vil bli i EU, mens det britiske folket vil ut. Et nytt valg er det landet trenger nå, sier han til VG.

Boris Johnsons 48 kritiske timer: Fullt av hindre

TØFFE TAK: Lørdagens debatt og avstemning i Underhuset blir en lakmus-test for Boris Johnson. Han må selge inn avtalen som det beste Storbritannia kan få av EU. Foto: UK Parliament/Jessica Taylor / X80001

Håper på EU-kritisk Underhus etter valg

Farages Brexit-parti ble stiftet i april og sitter ikke i parlamentet, men de er en maktfaktor utenfor. Briter som stemte brexit i 2016, og venter fortsatt, støtter ham.

– Hva er planen til Brexit-partiet?

– Et nytt valg vil ta seg av Boris Johnson. Vi kommer til å få et nytt parlament med et flertall av politikere som støtter brexit, og da skal vi få til det.

Så kaster han på seg en mosegrønn frakk og går av toget på Ebbsfleet, holdeplassen før London. Et bilde har han dessverre ikke tid til.

Publisert: 18.10.19 kl. 17:50







Mer om