FUNNET SKYLDIG: Tidligere politibetjent Amber Guyger blir her geleidet ut av retten etter at hun fikk dommen. Foto: Tom Fox/Pool via Reuters

Tidligere politikvinne dømt for drap på naboen

Amber Guyger skjøt sin ubevæpnede svarte nabo i hans leilighet. Nå risikerer hun opptil 99 års fengsel i det som beskrives som en uvanlig og høyprofilert sak.

Tidligere denne uken forklarte hun seg for første gang offentlig om hva som skjedde den fatale septemberkvelden i fjor.

Fra vitneboksen fortalte hun at hun akkurat hadde avsluttet et 13 timer langt skift da hun havnet i feil etasje i leilighetskomplekset der hun bor sentralt i Dallas i den amerikanske delstaten Texas.

Hun tok seg inn leiligheten som ligger rett over hennes egen da det gikk fryktelig galt:

Den 26 år gamle regnskapsføreren Botham Jean satt og spiste iskrem og så på TV da han ble skutt og drept av politikvinnen.

DREPT: Den 26 år gamle regnskapsføreren Botham Jean. Foto: Jeff Montgomery/Harding University via AP

Hun har tidligere sagt at det ikke handlet om hat, men at hun rett og slett var redd.

Hun har selv hevdet at hun trodde hun gikk inn i sin egen leilighet, og har derfor forsøkt å argumentere for at hun handlet i selvforsvar mot det hun trodde var en inntrenger.

Men juryen ville ikke være med på denne argumentasjonen, og sent tirsdag kveld fant de henne skyldig i forsettlig drap. Hun var ikke på jobb, men hadde på seg politiuniformen da drapet skjedde.

Etter at dommen ble lest opp i rettssalen løftet Allison Jean armene i været og så oppover, før hun brøt ut: «Gud er god», skriver New York Times. Hun er moren til den drepte 26-åringen.

TAKKET GUD: Slik reagerte Allison Jean på at politikvinnen ble funnet skyldig for å ha drept sønnen. Foto: Tom Fox/The Dallas Morning News via AP

Hun fortalte at hun var i New York med datteren da hun fikk vite at sønnen var drept.

– Livet mitt har ikke vært det samme. Det har vært som en berg- og dalbane. Jeg får ikke sove. Jeg kan ikke spise. Det har vært en fryktelig tid for meg.

På en pressekonferanse etter dommen ramset advokatene til 26-åringens familie opp navnene på andre svarte som har blitt drept av politiet de siste årene, deriblant Trayvon Martin, Michael Brown, Tamir Rice.

Ingen av disse drapene endte med en fellende dom for politimennene som skjøt. Advokatene var klare på at de håpet denne dommen ville være et vendepunkt, og advokat Benjamin Crump oppsummerte:

– Denne dommen er for så mange svarte og brune mennesker over hele USA.

Drapet var det siste i en lengre rekke saker der ubevæpnede svarte menn og tenåringer har blitt drept av hvite amerikanske politifolk, og da påtalemyndigheten først siktet henne for uaktsomt drap ble det store protester.

Dette ble imidlertid senere endret til drap.

Straffeutmålingen kommer senere, og dommen kan bli alt mellom 5 og 99 år.

Publisert: 02.10.19 kl. 04:16







