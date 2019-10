FORRIGE MØTE: Her poserer Erdogan og Tyrkia under et bilateralt møte i den tyrkiske hovedstaden Ankara den 16. september. Foto: POOL New / X80003

Erdogan og Putin møtes: Kan åpne for neste krigføring

Tyrkia vil ikke forlenge våpenhvilen. For å få støtte fra Putin må Erdogan trolig gi noe igjen. Russland ønsker tyrkisk hjelp til en militæraksjon mot opprørsprovinsen Idlib.

Nå nettopp







Tirsdag ettermiddag møtes Russlands president Vladimir Putin og Tyrkias Recep Tayyip Erdogan til toppmøte i den russiske svartehavsbyen Sotsji. Det skjer noen få timer før våpenstillstanden i Syria-konflikten utløper tirsdag kveld.

Bakgrunn: Nå avgjør Erdogan og Putin kurdernes skjebne

Før avreise til toppmøtet truer Erdogan med å gjenoppta offensiven i Syria hvis ikke kurderne fullfører sin tilbaketrekking. Han insisterer på at Tyrkia må få det de er lovet av USA for ikke å gjenoppta militæroffensiven i kurdiskdominerte områder i nabolandet.

– Hvis løftene som USA har gitt vårt land, ikke holdes, vil vi fortsette operasjonen vår fra der vi sluttet og med enda større besluttsomhet, sa Erdogan til journalister før han satte seg på flyet, melder NTB.

les også Pompeo: President Trump er forberedt på å gripe inn når amerikanske interesser er truet

Erdogan har benyttet sunnimuslimske, arabiske militser i sin krigføring i Syria. Mange av dem har bånd til ekstreme militsgrupper som kjemper i den siste provinsen i Syria som opprørere mot Assad har kontrollen over, nemlig Idlib.

BAKGRUNN: Opprørsprovinsen Idlib – siste stopp før døden

Det foregår allerede harde kamper i Idlib, og i flere måneder har Assad-regimet, med hjelp fra Russland intensivert krigføringen for å gjenoppta kontrollen over regionen.

En våpenhvile ble inngått for Idlib den 31. august, men det har ikke betydd slutten på voldsomme luftangrep mot regionen, utført av russiske fly til støtte for den syriske regjeringshæren.

BOMBES FORTSATT: Dette er landsbyen Kafr Nabl i Idlib, på et bilde fra 6. oktober. Idlib blir fortsatt angrepet av den syriske regjeringshæren og dens russiske allierte, til tross for våpenhvilen fra 31. august. Foto: OMAR HAJ KADOUR / AFP

Nå mener Matthew Bryza, seniorforsker ved The Atlantic Council og tidligere sikkerhetsrådgiver for president George W. Bush, at Russland trolig vil hjelpe Erdogan ved å overtale den kurdiske YPG-militsen til å forlate regionen, og ved at enkelte YPG-grupperinger innlemmes i den syriske regjeringshæren.

Men trolig vil Putin ha noe tilbake mener Bryza: Tyrkia har de siste årene fungert som en beskytter for Idlib, og Erdogan gikk nylig på talerstolen i FN for å advare mot at verdenssamfunnet tillater at krigshandlingene i provinsen opptrappes.

Dersom Erdogan får hjelp mot kurderne, så vil trolig Putin kreve grønt lys fra Erdogan til å trappe opp militæroperasjonen mot opprørerne i Idlib, tror den amerikanske analytikeren.

– Jeg tror Putin vil bruke løfter om en «sikker sone» som pressmiddel for å få tyrkisk støtte mot militsene i Idlib som Russland ikke liker, sier Bryza.

Det oppsiktsvekkende er at uttalelsene gis til det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu, som ikke sender ut nyheter som kan oppfattes som kritiske av tyrkiske myndigheter.

VIL TA IDLIB: På dette bildet som det syriske presidentkontoret har publisert på Facebook, diskuterer president Bashar al-Assad angrepene på Idlib med sine tropper i området al-Habit. Foto: Syrian Presidency Facebook page

Russland er alliert med regimet til Syrias president Bashar al-Assad og har spilt en avgjørende rolle i regimets gjenerobring av opprørskontrollerte områder de siste årene.

De siste årene har imidlertid Russland og Tyrkia dessuten hatt tett kontakt om utviklingen i Syria i forbindelse med den såkalte Astana-prosessen, der også Iran inngår.

Prosessen har foregått parallelt med FNs forsøk på å megle mellom regimet og opposisjonen.

Publisert: 22.10.19 kl. 12:22







Mer om