TIL RUSSLAND MED KJÆRLIGHET: Her møtes Russlands president Valdimir Putin og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Sotsji tirsdag ettermiddag. Foto: MURAT KULA/PRESIDENTIAL PRESS OF / X80001

Erdogan og Putin etter møte: YPG-militsen trekker seg ut

Tyrkia ville ikke forlenge våpenhvilen, og fikk viljen sin. Nå vil de og Russland sørge for fred i området, hevder Erdogan.

Oppdatert nå nettopp







På en pressekonferanse etter møtet mellom de to lederne fortalte Erdogan at han og Putin har kommet til en avtale om at YPG-militsen skal trekke seg 30 kilometer sør for den tyrkiske grensen. Det skjedde noen få timer før våpenstillstanden i Syria-konflikten utløper tirsdag kveld.

Sammen skal tyrkiske og russiske styrker patruljere disse områdene inntil ti kilometer fra grensen. Samtidig vil de trekke seg ut av byene Tel Rifaat og Manbij, hevder Erdogan.

Han sa videre at målet nå var å styrke fredsprosessen i området og at målet hele tiden har vært å fjerne YPG-militsen fra området.

– Ifølge denne avtalen vil verken Tyrkia eller Russland tillate noen separatistisk agenda på syrisk territorium, sier Erdogan til pressen i etterkant av møtet, skriver NTB.

Kurdiske styrker skal også ha bekreftet at de har trukket seg ut av områdene tyrkerne krevde iløpet av våpenstilstanden, melder Reuters.

– Vi har fulgt vilkårene i våpenhvileavtalen fullt ut. Vi har trukket ut alt militære og alle våre sikkerhetsstyrker fra området Ras al-Ain i øst til Tell Abyad i vest, sier YPGs talsperson Redur Khalil ifølge NTB.

Under en kort innledning til møtet hyllet Putin forholdet til Tyrkia og sa at møtet vil «bære frukter». Ifølge Erdogan skal møtet gi «styrkede muligheter» for å lykkes med militæroperasjonen mot den kurdiske YPG-militsen i Syria, melder det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu.

Bakgrunn: Nå avgjør Erdogan og Putin kurdernes skjebne

Før avreise til toppmøtet truet Erdogan med å gjenoppta offensiven i Syria hvis ikke kurderne fullfører sin tilbaketrekking. Han insisterer på at Tyrkia må få det de er lovet av USA for ikke å gjenoppta militæroffensiven i kurdiskdominerte områder i nabolandet.

– Hvis løftene som USA har gitt vårt land, ikke holdes, vil vi fortsette operasjonen vår fra der vi sluttet og med enda større besluttsomhet, sa Erdogan til journalister før han satte seg på flyet, melder NTB.

les også Pompeo: President Trump er forberedt på å gripe inn når amerikanske interesser er truet

FORRIGE MØTE: Her poserer Erdogan og Tyrkia under et bilateralt møte i den tyrkiske hovedstaden Ankara den 16. september. Foto: POOL New / X80003

Opprørsprovinsen Idlib

Erdogan har benyttet sunnimuslimske, arabiske militser i sin krigføring i Syria. Mange av dem har bånd til ekstreme militsgrupper som kjemper i den siste provinsen i Syria som opprørere mot Assad har kontrollen over, nemlig Idlib.

BAKGRUNN: Opprørsprovinsen Idlib – siste stopp før døden

Det foregår allerede harde kamper i Idlib, og i flere måneder har Assad-regimet, med hjelp fra Russland intensivert krigføringen for å gjenoppta kontrollen over regionen.

En våpenhvile ble inngått for Idlib den 31. august, men det har ikke betydd slutten på voldsomme luftangrep mot regionen, utført av russiske fly til støtte for den syriske regjeringshæren.

BOMBES FORTSATT: Dette er landsbyen Kafr Nabl i Idlib, på et bilde fra 6. oktober. Idlib blir fortsatt angrepet av den syriske regjeringshæren og dens russiske allierte, til tross for våpenhvilen fra 31. august. Foto: OMAR HAJ KADOUR / AFP

Nå mener Matthew Bryza, seniorforsker ved The Atlantic Council og tidligere sikkerhetsrådgiver for president George W. Bush, at Russland trolig vil hjelpe Erdogan ved å overtale den kurdiske YPG-militsen til å forlate regionen, og ved at enkelte YPG-grupperinger innlemmes i den syriske regjeringshæren.

Men trolig vil Putin ha noe tilbake mener Bryza: Tyrkia har de siste årene fungert som en beskytter for Idlib, og Erdogan gikk nylig på talerstolen i FN for å advare mot at verdenssamfunnet tillater at krigshandlingene i provinsen opptrappes.

Dersom Erdogan får hjelp mot kurderne, så vil trolig Putin kreve grønt lys fra Erdogan til å trappe opp militæroperasjonen mot opprørerne i Idlib, tror den amerikanske analytikeren.

– Jeg tror Putin vil bruke løfter om en «sikker sone» som pressmiddel for å få tyrkisk støtte mot militsene i Idlib som Russland ikke liker, sier Bryza.

Det oppsiktsvekkende er at uttalelsene gis til det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu, som ikke sender ut nyheter som kan oppfattes som kritiske av tyrkiske myndigheter.

VIL TA IDLIB: På dette bildet som det syriske presidentkontoret har publisert på Facebook, diskuterer president Bashar al-Assad angrepene på Idlib med sine tropper i området al-Habit. Foto: Syrian Presidency Facebook page

– Ikke trukket seg ut

Erdogan hevder at opptil 1.300 syriskkurdiske militsmedlemmer ennå ikke har forlatt områder som Tyrkia har inntatt og krevde at de må ut innen den fem dager lange pausen i kampene utløper tirsdag kveld. Samtidig sa han at 800 krigere har trukket seg ut, melder NTB.

Han sa også at han og Putin vil diskutere skjebnen til byene nordøst i Syria, som syriske regjeringssoldater og syriskstøttet milits inntok etter avtale med kurderne etter at den tyrkiske offensiven begynte.

Ifølge Erdogan iverksatte syriske styrker sammen med russiske styrker «felles tiltak» i de tidligere kurdiskkontrollerte byene Manbij, Qamishli og Ayn al-Arab, som kurderne omtaler som Kobani. Alle byene ligger like ved den tyrkiske grensen.

TYRKISK BEGRAVELSE: En tyrkisk soldat som har mistet livet i kampene i Syria hedres i byen Sanliurfa, på den tyrkiske siden av grensen tirsdag. Foto: BULENT KILIC / AFP

Alliert med Assad

Russland er alliert med regimet til Syrias president Bashar al-Assad og har spilt en avgjørende rolle i regimets gjenerobring av opprørskontrollerte områder de siste årene.

De siste årene har imidlertid Russland og Tyrkia dessuten hatt tett kontakt om utviklingen i Syria i forbindelse med den såkalte Astana-prosessen, der også Iran inngår.

Prosessen har foregått parallelt med FNs forsøk på å megle mellom regimet og opposisjonen.

KURDISKE BEGRAVELSER: Falne soldater fra SDF-militsen (der YPG utgjør hovedstyrken) hedres i byen Qamishli tirsdag. Foto: MUHAMMAD HAMED / X02365

Assad: Erdogan er «en tyv»

Forholdet mellom Erdogan og Assad, er fremdeles svært dårlig: Assad beskylder den tyrkiske presidenten for å være en tyv, melder NTB.

Assad viser til Tyrkias samarbeid med opprørere i Syria, samt militæroffensiven og landets ambisjon om å etablere en tyrkiskkontrollert «sikkerhetssone» nordøst i landet.

– Erdogan er en tyv. Han har plyndret fabrikkene, hveten og oljen, og i dag plyndrer han også landet, sier Assad til det statlige syriske nyhetsbyrået Sana.

Assad kom med uttalelsen under et besøk hos syriske regjeringsstyrker i Idlib-provinsen, der opprørere – noen av dem tyrkiskstøttede – fortsatt har delvis kontroll.

– Kampen om Idlib er helt avgjørende for å kunne få slutt på kaoset og terrorismen over hele Syria, sier Assad.

KRIGEN I NORD-SYRIA * Etter at IS i 2014 erobret store områder i Syria, ble den kurdiske YPG-militsen USAs viktigste allierte i kampen mot ekstremistgruppen. Under offensiven mot IS tok kurderne kontroll over store deler av Nord-Syria. * I mars 2016 proklamerte kurderne nordøst i Syria en autonom, føderal region kalt Rojava. Det møtte motstand både fra regimet og opposisjonen i Syria. Også USA og Tyrkia protesterte. * Kurderne anser områdene Afrin, Jazira, Eufrat, Raqqa, Tabqa, Manbij og Deir al-Zor for å være en del av Rojava. * Høsten 2016 innledet Tyrkia en militæroffensiv over grensen, ifølge president Recep Tayyip Erdogan rettet mot den ytterliggående islamistgruppa IS og kurdisk milits. * De tyrkiske styrkene skar gjennom det kurdiskkontrollerte området og skilte Afrin fra resten av den selvproklamerte Rojava-regionen. * I 2018 rykket tyrkiske soldater og alliert FSA-milits inn i Afrin og tok kontroll over stort sett hele regionen rundt den kurdiskbefolkede byen. * 9. oktober 2019 innledet Tyrkia en lenge varslet militæroffensiv mot det nordøstlige Syria, der Erdogan vil opprette en drøyt 30 kilometer bred «sikkerhetssone» på syrisk side av grensa. * Begrunnelsen er å holde syrisk-kurdisk milits på avstand, og Tyrkia ønsker også å sende millioner av syriske flyktninger tilbake til Syria og bosette dem i «sikkerhetssonen». * Etter omfattende press, først og fremst fra USA, gikk Erdogan 17. oktober med på å innstille angrepene i fem døgn, for å gi kurdisk milits anledning til å forlate området. (NTB)

Tysklands forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer opplyser at hun har fått grønt lys fra statsminister Angela Merkel til å foreslå internasjonal kontroll over sikkerhetssonen som Tyrkia vil opprette nordøst i Syria.

Kramp-Karrenbauer mener Europa passivt har vært vitne til at Tyrkia har rykket inn i nabolandet Syria og mener at de øvrige NATO-landene nå må komme på banen.

– Spørsmålet er hvordan en internasjonalt kontrollert sikkerhetssone som involverer Tyrkia og Russland bør se ut, sier hun.

Publisert: 22.10.19 kl. 12:22 Oppdatert: 22.10.19 kl. 20:01







Mer om