EKSPLODERTE: Det begynte så fredelig, så mistet noen besinnelsen og politiet skjøt mot demonstrantene og kjeppjaget dem nedover gatene sentrum av Barcelona. Foto: Gisle Oddstad, VG

Demonstrasjonene i Barcelona: – Vi skal fortsette hver dag

BARCELONA (VG) Katalanere er forbannet. De ønsker selvstendighet, og vet at de ikke får det. Men de er rasende på Madrid-regjeringens behandling av katalanere, vanlige folk og regionens politikere.

– Vi kommer ikke til å gi opp nå. Hver dag skal vi ut på gatene og demonstrere mot Madrid, og det de gjør mot oss katalanere. Det er tross alt her den økonomiske kraften i Spania ligger, vi forlanger respekt og ikke at de fengsler våre ledere. Gatene er våre, vi vil ha politiet vekk slik at vi kan demonstrere i fred, sier en ung kvinne som sier hun heter Maria og er 18 år.

TENTE LYS: Demonstrantene tente lys i respekt for sine fengslede katalanske ledere og for dem som er blitt skadet under demonstrasjonene. Foto: Gisle Oddstad, VG

Den lenge fredelig demonstrasjonen rundt La Rambla, selve blodåren i hjertet av den katalanske hovedstaden, Barcelona, begynner å ta seg opp. Lydnivået økes betraktelig og slagordene slynges mot politistyrkene. Det er uro blant de uniformskledde som nærmer seg folkemassen.

Så begynner ting og skje. Det smeller fra politiets våpen. Gummikuler, ikke de som har stål inne i kjernen, men som langt ifra er ufarlige. Politiet skyter ned i asfalten, kulene spretter opp igjen. Folk begynner å løpe.

BLE STYGT: Etter at majoriteten av demonstrantene trakk seg tilbake, ble den harde kjernen og ekstreme elementer igjen og tok opp fortsatte den ulike kampen mot den væpnede politistyrken. Foto: Gisle Oddstad, VG

Den legendariske handle-, butikk- og restaurantgaten som trekker millioner av turister og fastboende til seg, blir plutselig arnested for tumulter og et regelrett gateslag der væpnet politi kjeppjager folk, unge som gamle, nedover Mallorca-gaten på tvers av La Rambla.

Tusener av katalanske ungdommer løper det de kan for å unngå politiets kuler. En forholdsvis fredelig demonstrasjon hvor slagord mot politiet var det heftigste våpenet, før opprørspolitiet i bruk kraftigere lut mot demonstrantene. Nå er situasjonen blitt kritisk og det er blodig alvor.

Snubler og faller

Folkemassen som først beveget seg sakte mot hovedgaten i Barcelona, Ramla, før tålmodigheten tok slutt for politiet, løper nå i alle retninger. Redselen tar overhånd.

Noen snubler og faller, andre faller over dem, tråkker på dem. Det er kaos på langs gaten og på fortauene på Mallorca-gaten.

– De er faen meg helt gale, utbrøt reklamemannen, Marc Garcia. Han dytter oss inn på en tapas-kafé mens toget av mennesker fortsetter nedover gaten.

Da VG kom til Barcelona tirsdag kveld virket det som luften var gått ut av demonstranten som tok til gatene mandag, etter at katalanske politiske ledere ble dømt til lange fengselsstraffer for å ha organisert folkeavstemningen om katalansk uavhengighet og store demonstrasjoner mot Madridregjeringen for to år siden.

Men tirsdag kveld var katalanere igjen ute for å demonstrere mot det de oppfatter som overgrep fra spanske myndigheters side.

– Vi vil ha rettferdig og demokrati. Og vi håper resten av Europa forstår den kampen vi kjemper med fredelige midler, sier Marco Garcia til VG

– Se hvordan sentralregjeringen turer fram mot vanlige folk, mennesker som bruker sin demokratiske rett til å demonstrere fredelig mot at høyesterett dømmer våre politikere til fengselsstraffer som ikke hører hjemme noe sted i Europa, sier Llorenc Madurell.

53-åringen har nettopp tent et lys for politikerne som sitter fengslet og alle som er blitt skadd i tumultene.

SKADDE: Noen er blitt skadet av tilfeldige årsaker, andre er påført dem av politistyrkene. Foto: Gisle Oddstad, VG

Ble skadd

En av dem, Albert Baneras (18), blir hjulpet inn i en ambulanse. Han har et dypt kutt i hodet og skal behandles på sykehus.

– Dette har ikke noe med politivold å gjøre. En annen demonstrant kastet en flaske mot politiet, så traff ham meg i stedet, sier Albert, som er for et uavhengig Catalonia, men sier:

– Det løpet er kjørt. Nå dreier det seg om rettferdighet for dem som kjemper for et fritt og uavhengig Catalonia, for menneskerettigheter og demokrati. Det er så enkelt som det, om noen utenfor Spania skulle lure på hva vi holder på med, sier Albert Baneras.

HARD KJERNE: Mot midnatt var det bare den harde kjernen av demonstranter igjen i gatene. Det er uklart om denne gjengen har noe med politikk og gjøre. Foto: Gisle Oddstad, VG

